Aragoste a Manhattan: il nuovo film di Alonso Ruizpalacios in arrivo nelle sale italiane

Il 5 giugno 2025, il pubblico italiano avrà l’opportunità di assistere a “Aragoste a Manhattan“, il nuovo film del regista messicano Alonso Ruizpalacios, distribuito da Teodora Film. Presentato con grande successo alla Berlinale 2024, dove ha attirato l’attenzione per la sua trama avvincente e il suo stile visivo unico, il film si basa sulla celebre opera teatrale “The Kitchen” di Arnold Wesker. Con una storia che esplora le dinamiche complesse all’interno di un ristorante di Broadway, “Aragoste a Manhattan” promette di essere un’esperienza cinematografica coinvolgente.

La trama di aragoste a manhattan

“Aragoste a Manhattan” racconta la storia di Pedro, un cuoco di origine messicana, e Julia, una cameriera americana interpretata da Rooney Mara. Entrambi lavorano in un ristorante di Broadway, dove la cucina diventa il palcoscenico principale delle loro vite. La narrazione si sviluppa in una sola giornata, durante la quale il destino dei protagonisti e dei loro colleghi viene messo a dura prova. Quando Julia scopre di essere incinta, Pedro cerca di convincerla a non abortire, sognando un futuro insieme e il tanto desiderato permesso di soggiorno. Tuttavia, la situazione si complica drasticamente quando viene scoperto un furto nella cassaforte del ristorante, portando a una serie di eventi che metteranno in discussione le loro scelte e relazioni.

Il film si distingue per il suo approccio narrativo vorticoso e quasi sperimentale, che riflette le tensioni e le emozioni dei personaggi in un ambiente frenetico. La cucina, con le sue gerarchie e dinamiche di potere, diventa un microcosmo che esplora temi universali come l’amore, la speranza e la lotta per la sopravvivenza.

Il regista e il cast

Alonso Ruizpalacios, noto per i suoi precedenti lavori come “Güeros“, “Museo – Folle rapina a Città del Messico” e “Una película de policías“, si conferma un regista di talento capace di affrontare tematiche complesse con uno stile distintivo. La sua esperienza personale come lavapiatti e cameriere ha influenzato profondamente la sua visione del film. Ruizpalacios ha dichiarato di essere stato colpito dal “complesso sistema di caste” presente nelle cucine, un aspetto che ha voluto esplorare attraverso la sua opera.

Accanto a Rooney Mara, il cast include attori come Raùl Briones, James Waterston e Anna Díaz, tutti impegnati a dare vita a personaggi ricchi di sfumature e complessità. La presenza di Mara, apprezzata per le sue performance intense e autentiche, aggiunge ulteriore valore al progetto.

Confronti e aspettative

“Aragoste a Manhattan” ha già suscitato interesse e dibattito tra critici e spettatori, con alcuni che lo hanno paragonato alla serie televisiva “The Bear“. Tuttavia, il film di Ruizpalacios si propone di andare oltre questi confronti, offrendo una narrazione più profonda e sfumata. La combinazione di elementi drammatici e momenti di leggerezza rende la pellicola un’opera da non perdere.

Il trailer e il poster italiani del film sono già disponibili, suscitando entusiasmo tra gli appassionati di cinema. Con la sua data di uscita fissata per il 5 giugno, “Aragoste a Manhattan” si prepara a conquistare il pubblico delle sale cinematografiche italiane, promettendo un’esperienza cinematografica ricca di emozioni e riflessioni.

