Aquaman: lo spettacolare trailer finale

Non manca ormai molto all’uscita del film della DC “Aquaman” in Italia, fissata per il 1 gennaio del 2019, ed ora la Warner Bros. ha pubblicato online il trailer finale, della durata di 2 minuti e 27 secondi con molte scene inedite.

Aquamen: un tuffo nel fantastico mondo di Atlantide

C’è grande attesa per l’uscita di “Aquaman” il nuovo progetto targato DC diretto da James Wan e con protagonista il bellissimo Jason Momoa nei panni del Re di Atlantide. A più di un anno di distanza dalla release di “Justice League” i fan sono curiosi di vedere in che direzione sta andando la DC Extended Universe (DCEU).

Quella di “Aquaman” è un’avventura visivamente mozzafiato ambientata nel mondo sottomarino dei sette mari. Il film rivela la storia delle origini del mezzo umano e mezzo atlantideo Arthur Curry (Aquamen), un viaggio nelle sue misteriosi origini, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato: diventare re.

Il film vede la partecipazione di Amber Heard (“Justice League“) nei panni di Mera, una guerriera del fuoco e alleata di Aquaman ma anche quella di Willem Dafoe (“Spider-Man 2”) nel ruolo di Vulko il consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (“Watchmen“) interpreta Orm/Ocean Master quello che nella storia rappresenta l’attuale Re di Atlantide nel cast figura anche il nome del premio Oscar Nicole Kidman che veste i panni della mamma di Arthrur, Atlanna.

“Aquamen” è prodotto da Peter Safran e Rob Cowan, con la collaborazione di Deborah Snyder, Zack Snyder, Jon Berg, Geoff Johns e Walter Hamada in veste di produttori esecutivi. Mentre, nel team messo in piedi da James Wan spicca il nome del direttore della fotografia Don Burgess candidato all’Oscar per “Forest Gump“.

Il film uscirà nelle sale il 1° gennaio 2019 e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

Aquaman: il trailer finale