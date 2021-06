Aquaman: il regista James Wan svela il titolo del sequel

Con un post su Instagram, il regista James Wan, ha rivelato il titolo del suo prossimo sequel DC di “Aquaman”

“Aquaman and the Lost Kindom” è il titolo ufficiale del sequel DC

James Wan ha condiviso un’immagine sul suo Instagram durante un incontro di produzione, che presentava il titolo, in quello che sembra essere un potenziale logo per il film. Il regista ha anche affermato l’anno scorso al panel DC FanDome che “Aquaman 2” sarebbe stato più serio del primo film. “Il secondo è un po’ più serio, un po’ più rilevante per il mondo in cui viviamo oggi. Ecco dove vuole andare“. Naturalmente, il titolo implica che Atlantide sarà uno dei principali obiettivi del sequel.

Sebbene non si sappia molto sul sequel, la star protagonista, Jason Momoa, ha detto che si recherà alle Hawaii a luglio per girare il sequel. Con lui, tornano anche Amber Heard, Patrick Wilson e Yahya Abdul Mateen II, mentre anche Pilou Asbæek di “Game of Thrones” si unirà al cast. La sceneggiatura sarà scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick, che ha co-scritto la sceneggiatura del primo “Aquaman” e ha anche co-scritto la storia per “The Conjuring: The Devil Made Me Do It”.

Le prossime uscite targate DC

Eppure ci sono ancora alcuni film DC in uscita prima di vedere “Aquaman and the Lost Kindom”. La prossima estate vedrà l’uscita di “The Suicide Squad” di James Gunn, mentre l’anno prossimo, “Black Adam” arriverà nei cinema a luglio e “The Flash” debutterà a novembre. Con tre nuovi film in uscita il prossimo anno, DC sta sicuramente facendo una seria competizione per la Marvel.

“Aquaman and the Lost Kingdom” arriverà nei cinema il 16 dicembre 2022.

Francesca Reale

11/06/2021