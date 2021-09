Aquaman 2: Patrick Wilson con un look completamente nuovo

“Aquaman 2” continua a sorprendere i fan prima ancora di uscire nelle sale. Dopo Jason Momoa, anche Patrick Wilson si rifà il look. Orm risulta totalmente irriconoscibile.

Aquaman 2: Patrick Wilson in versione “Cast Away”

Le novità su “Aquaman 2” continuano ad arrivare. Dopo che i membri del cast Amber Heard e Yahya Abdul-Mateen hanno condiviso un video di formazione e la star Jason Momoa ha pubblicato un’immagine del nuovo costume di Arthur Curry per “Aquaman and the Lost Kindom”, ora è il regista James Wan a rivelare ulteriormente una sorpresa.

Il regista ha pubblicato una foto sul set di “Aquaman “2 di se stesso fianco a fianco con Patrick Wilson, che sta riprendendo il suo ruolo di King Orm nel sequel. Nel primo film, Orm ha dichiarato guerra agli umani per il nostro disprezzo per la vita oceanica e il suo inquinamento. A causa dell’aspetto arruffato di Wilson, Wan ha scherzato nella didascalia e ha suggerito che l’attore stesse facendo l’ imitazione di Tom Hanks in “Cast Away” .

Il sequel avrà una radice horror

Wan ha invitato il suo partner di lunga data David Leslie Johnson McGoldrick a scrivere il sequel. Lo sceneggiatore è noto per aver scritto film horror come “The Orphan” e “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” , nonché episodi di “The Walking Dead”. È stato scelto da Wan perché il regista voleva che il sequel si ispirasse a un film horror di fantascienza italiano degli anni ’60 chiamato “Il pianeta dei vampiri” . In esso, i membri dell’equipaggio di due astronavi che si schiantano su un pianeta misterioso devono sopravvivere ai colleghi posseduti da spiriti disincarnati. Questo suggerisce che Wan abbia deciso di dare al film un approccio horror che esplora i terrori del mare profondo.

“Aquaman and the Lost Kingdom” è impostato per portare il supereroe DC in una parte dell’Impero di Atlantide che è stato perso nel tempo dopo che il regno è caduto in rovina ed è andato sommerso. Che cosa sia questo Regno Perduto, o cosa riserva a Curry, nessuno lo sa ancora. Il cast comprende anche Temuera Morrison , Pilou Asbaek e Dolph Lundgren .

L’uscita del sequel è prevista per il 16 dicembre 2022.

Francesca Reale

08/09/2021