Aquaman 2: Jason Mamoa arriva sul set per le riprese del sequel

Jason Mamoa arriva a Londra per le riprese del sequel di James Wan iniziate alla fine dello scorso giugno.

Aquaman: Jason Mamoa scherza sul suo prossimo look

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jason Momoa (@prideofgypsies)

La star Jason Momoa ha usato il suo account Instagram per raccontare il suo arrivo a Londra per iniziare le riprese di “Aquaman and the Lost Kingdom”.

Nel post pubblicato, la star ha celebrato il suo arrivo a Londra. “C’è il sole. È fantastico e domani inizierò Aquaman“, ha detto Momoa. L’attore scherza anche sul prossimo colore dei suoi capelli che da castano passeranno a biondo. Il regista infatti potrebbe provare ad avvicinarsi ai fumetti originali per il sequel, “presumibilmente [i biondi] si divertono di più. Non lo so. Lo proveremo” ha poi aggiunto Momoa.

Indiscrezioni sul sequel

“Aquaman and the Lost Kingdom” porterà l’eroe del mare nella parte dell’Impero di Atlantide persa nella Storia dopo che gli Atlantidei caddero in rovina e divennero un popolo sottomarino. Dopo una foto postata da James Wan, si potrebbe ipotizzare che il Regno Perduto sia la Città Nera di Necrus, un regno di Atlantide che disprezza gli abitanti della superficie. Dal momento che Patrick Wilson tornerà come Ocean Master per il sequel, la città di Necrus potrebbe dare al re caduto il potere militare che vuole spazzare via l’umanità, cosa che non è riuscita nel primo film.

Il prossimo Aquaman vedrà il ritorno di Amber Heard nei panni di Mera, Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta e Temuera Morrison nei panni del padre di Aquaman, Tom Curry. Anche Pilou Asbæk di “Game of Thrones” si unisce al cast in una parte ancora sconosciuta. Wan dirige da una sceneggiatura scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick, ma lo stesso Momoa ha co-scritto il trattamento della storia per il sequel.

“Aquaman and the Lost Kingdom” potrebbe essere distribuito a dicembre 2022

Francesca Reale

20/07/2021