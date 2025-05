Apple TV+: Un catalogo di qualità con film imperdibili da scoprire

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Apple TV+ si sta facendo strada nel panorama delle piattaforme di streaming, anche se in Italia non ha ancora raggiunto il livello di popolarità di colossi come Netflix e Disney+. Questo potrebbe essere attribuito a un catalogo più limitato rispetto alla concorrenza, ma la qualità dei contenuti offerti è indiscutibile. In questo articolo, esploreremo alcuni dei film più interessanti disponibili su Apple TV+, che meritano sicuramente di essere visti.

Fly me to the moon: una commedia romantica negli anni ’60

Fly Me to the Moon è una commedia che trasporta gli spettatori negli anni ’60, un periodo affascinante caratterizzato da grandi cambiamenti sociali e tecnologici. La trama ruota attorno a un funzionario della NASA e a una dirigente del marketing, interpretati rispettivamente da Channing Tatum e Scarlett Johansson. I due personaggi si avvicinano durante i preparativi per il lancio dell’Apollo 11, ma la storia prende una piega inaspettata quando si scopre un piano di riserva che coinvolge un finto allunaggio. La pellicola riesce a mescolare elementi di romanticismo e commedia, offrendo uno sguardo divertente e nostalgico su un’epoca storica cruciale per l’umanità.

Tetris: la battaglia per il videogioco iconico

Tetris racconta la storia affascinante e complessa della nascita di uno dei videogiochi più iconici di tutti i tempi. Il film si concentra sulle battaglie legali che hanno caratterizzato la proprietà intellettuale del gioco, esplose durante gli anni della Guerra Fredda. Taron Egerton interpreta il protagonista, portando sullo schermo una narrazione avvincente che esplora non solo il successo del videogioco, ma anche le sfide legali e le manovre commerciali che ne hanno segnato la storia. La pellicola si distingue per la sua capacità di trasformare un argomento apparentemente semplice in un racconto avvincente e ricco di tensione.

Macbeth: un classico rivisitato in bianco e nero

Il film Macbeth, diretto da Joel Coen, offre una reinterpretazione del celebre dramma di Shakespeare, presentato interamente in bianco e nero. Questa scelta stilistica contribuisce a creare un’atmosfera teatrale che si sposa perfettamente con i temi oscuri e complessi dell’opera originale. Le interpretazioni di Denzel Washington e Frances McDormand sono straordinarie, portando in vita i personaggi con una profondità emotiva che cattura l’attenzione dello spettatore. La regia di Coen, priva del fratello Ethan, riesce a dare nuova vita a un classico senza tempo, rendendo la visione di questo film un’esperienza unica e coinvolgente.

Wolfwalkers: un’animazione magica e avventurosa

Per gli amanti dell’animazione, Wolfwalkers rappresenta una scelta imperdibile. Ambientato nell’Irlanda del 1650, il film narra la storia di un’apprendista cacciatrice che desidera aiutare suo padre a liberare la città dagli ultimi lupi rimasti. Tuttavia, la sua vita cambia radicalmente quando incontra una ragazzina dotata di un’abilità speciale. La pellicola si distingue per il suo stile visivo unico e per la narrazione profonda, che affronta temi di amicizia, libertà e connessione con la natura. Wolfwalkers è un esempio di come l’animazione possa raccontare storie significative e toccanti, rendendolo un film adatto a tutte le età.

Favolacce: un ritratto crudo della vita in periferia

Infine, non possiamo dimenticare Favolacce, un’opera dei fratelli D’Innocenzo che offre uno sguardo inquietante sulla vita di una comunità di famiglie nella periferia di Roma. Il film racconta la quotidianità di queste famiglie, apparentemente normali, ma che nascondono una realtà ben più cupa. Padri sadici, madri depresse e figli disperati si intrecciano in una narrazione che mette in luce le difficoltà e le contraddizioni della vita moderna. Favolacce è un film che invita alla riflessione, mostrando come le apparenze possano ingannare e rivelando le fragilità umane in un contesto sociale complesso.

Apple TV+ continua a crescere e a offrire contenuti di alta qualità, dimostrando che, anche con un catalogo più ristretto, è possibile trovare opere cinematografiche di grande valore.

