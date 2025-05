Apple TV+ annuncia la conclusione di Acapulco: la quarta stagione in arrivo il 23 luglio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La piattaforma di streaming Apple TV+ ha rivelato che la serie Acapulco si avvicina alla sua conclusione con l’imminente lancio della quarta stagione, previsto per il 23 luglio 2025. Questo annuncio ha colto di sorpresa i fan, poiché il rinnovo per una nuova stagione era stato confermato solo ad agosto 2024, senza alcun accenno che sarebbe stata l’ultima. La serie, che ha riscosso un notevole successo, ha saputo conquistare il pubblico con la sua narrazione vivace e il suo approccio alla cultura messicana.

Un viaggio magico per Acapulco

Eugenio Derbez, protagonista e produttore esecutivo della serie, ha condiviso le sue emozioni riguardo a questi quattro anni di lavoro. “Questi quattro anni sono stati magici”, ha affermato. Derbez ha sottolineato quanto Acapulco abbia portato gioia e calore agli spettatori di tutto il mondo. La sua dichiarazione riflette il legame speciale che si è creato tra la serie e il pubblico, rendendo l’addio un momento agrodolce. La serie ha saputo mescolare umorismo e momenti toccanti, creando un’esperienza che rimarrà nel cuore degli spettatori.

La trama della stagione finale

La quarta stagione di Acapulco si concentrerà su due linee temporali. Da un lato, il Máximo contemporaneo, interpretato da Eugenio Derbez, sarà impegnato a riportare Las Colinas al suo antico splendore in vista della grande riapertura. Dall’altro, nel 1986, il giovane Máximo, interpretato da Enrique Arrizon, si sforzerà di riconquistare il primo posto nella classifica annuale dei “Migliori Hotel di Acapulco“. Questa dualità narrativa promette di offrire agli spettatori una visione avvincente e nostalgica, mettendo in risalto le sfide e le aspirazioni dei personaggi.

Un cast ricco di talenti

Accanto ai membri storici del cast, come Fernando Carsa e Vanessa Bauche, la stagione finale di Acapulco vedrà l’ingresso di guest star ricorrenti come Keyla Monterroso Mejia e Omar Chaparro. I produttori esecutivi Austin Winsberg e Sam Laybourne hanno espresso la loro gratitudine per il successo della serie, definendola “un vero miracolo nel vasto panorama televisivo”. La loro visione ha dato vita a una commedia bilingue che celebra la cultura latina, portando una ventata di freschezza nel panorama delle produzioni televisive.

Un’eredità duratura

Lanciata nel 2021 e ispirata al film How to Be a Latin Lover, Acapulco ha saputo conquistare il pubblico con il suo spirito vivace e le sue storie emozionanti. Anche dopo la conclusione della serie, il suo impatto e il suo messaggio continueranno a risuonare. La celebrazione della cultura messicana e l’abilità di affrontare temi universali attraverso una lente unica hanno reso Acapulco una serie memorabile, destinata a rimanere nel cuore degli spettatori per molto tempo.

