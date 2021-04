Apple Original Films ha annunciato “Number One on the Call Sheet”, due documentari complementari che celebreranno il successo dei neri a Hollywood ed esploreranno ciò che serve agli attori neri per avere successo nell’industria cinematografica.

Apple ha scelto Jamie Foxx, Halle Berry e Kevin Hart

I protagonisti saranno Jamie Foxx, Kevin Hart, Datari Turner e Dan Cogan, e saranno prodotti da Angela Bassett, Halle Berry, Reginald Hudlin e Bryan Smiley. Il documentario è diviso in due parti, con il primo film incentrato sul lavoro rivoluzionario delle attori donne nere. “Numero uno in classifica: le donne nere protagoniste a Hollywood” è prodotto da Bassett e Berry e diretto da Shola Lynch.

Il secondo film celebra il successo dei neri nel cinema e mette in luce le storie e le esperienze degli attori maschi neri del passato che hanno aperto la strada alle star di oggi. “Numero uno in classifica: i protagonisti neri a Hollywood” è diretto da Reginald Hudlin.

In buona compagnia

I nuovi film debutteranno a livello globale su Apple TV Plus insieme ai recenti documentari e film Apple Original, tra cui “Boys State”, che ha vinto due Critics Choice Documentary Awards, “Beastie Boys Story”, che ha vinto un Critics Choice Award ed è stato nominato agli Emmy e ai Grammy. e “The Banker”, che è stato nominato per un NAACP Image Award. Apple presenterà presto anche film originali come “Emancipation”, con Will Smith, “Killers of the Flower Moon”, di Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, e “Swan Song”, con Mahershala Ali e Naomie Harris.

Apple deve ancora annunciare una data di rilascio per il progetto.

Maria Bruna Moliterni

22 ⁄ 04 ⁄ 2021