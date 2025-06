Appello per ritrovare la chitarra rossa di Ritorno al futuro: le star si mobilitano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un appello emozionante è stato lanciato da Michael J. Fox e da altri membri del cast di Ritorno al futuro per rintracciare una delle chitarre più iconiche del cinema: la Cherry Red Gibson ES-345, utilizzata nel film del 1985. Questo strumento musicale, che ha accompagnato una delle scene più memorabili del film, è scomparso nel nulla, e ora i fan sono invitati a unirsi alla ricerca.

La ricerca della chitarra iconica

Nel video condiviso online, Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson chiedono aiuto ai fan per rintracciare la chitarra. Questo appello è stato supportato anche da un comunicato ufficiale di Gibson, che ha confermato che i produttori avevano già tentato di trovare lo strumento in vista della realizzazione del sequel, senza successo. La chitarra è diventata un simbolo non solo del film, ma anche della cultura musicale degli anni ’80.

Per chiunque abbia informazioni utili, è possibile condividerle sul sito www.LostToTheFuture.com o contattare direttamente il numero 1-855-345-1955. Questo tentativo di recuperare la chitarra rappresenta un’opportunità per i fan di contribuire a un pezzo di storia del cinema, rendendoli parte attiva di una ricerca che ha radici profonde nella nostalgia e nell’amore per il film.

Il significato della chitarra per Michael J. Fox

Michael J. Fox, che ha interpretato il giovane Marty McFly, ha espresso quanto questa chitarra abbia significato per lui. Durante le riprese della celebre scena “Enchantment Under The Sea”, Fox ha collaborato con il direttore della fotografia e il coreografo per creare un’esibizione che fosse un omaggio ai suoi chitarristi preferiti, come Jimi Hendrix e Pete Townshend. La sua passione per la musica e per la chitarra è evidente, e ha sottolineato come la scena abbia avuto un impatto profondo su molti musicisti, tra cui nomi noti come John Mayer e Chris Martin.

Fox ha dichiarato: “Non mi rendevo conto dell’influenza che la scena ha avuto sulle persone. Sono davvero contento di quella scena perché è stata un’espressione del mio amore per la chitarra e per tutti i grandi chitarristi”. Questo legame tra il film e la musica ha contribuito a rendere Ritorno al futuro un classico intramontabile, capace di ispirare generazioni di artisti.

Un documentario per celebrare il film

In occasione della ricerca della chitarra scomparsa e per festeggiare i 40 anni di Ritorno al futuro, Gibson Films ha annunciato la produzione di un documentario intitolato Lost to the Future. Questo progetto prevede interviste con i membri del cast, tra cui Michael J. Fox, Lea Thompson e Christopher Lloyd, oltre a figure significative del mondo musicale come Huey Lewis e Bob Gale, co-creatore della saga.

Il documentario, diretto da Doc Crotzer e Mark Agnesi, seguirà la caccia alla chitarra attraverso negozi vintage, aste e collezioni, offrendo uno sguardo unico sulla storia di questo strumento e sul suo legame con il film. La produzione del documentario rappresenta un modo per mantenere viva la memoria di Ritorno al futuro, celebrando non solo il film, ma anche l’eredità musicale che ha lasciato.

La passione di Mark Agnesi per la chitarra

Mark Agnesi, direttore della Brand Experience di Gibson, ha condiviso la sua personale esperienza nella ricerca della chitarra. Ha iniziato a cercarla nel 2009, e dopo 16 anni di ricerche, è entusiasta di coinvolgere la comunità di appassionati di chitarra per aiutare a trovare questo strumento che ha ispirato molti musicisti. La sua dedizione alla causa è un chiaro segno di quanto questa chitarra rappresenti non solo un oggetto di valore, ma anche un simbolo di passione e creatività nel mondo della musica.

La ricerca della Cherry Red Gibson ES-345 non è solo un tentativo di recuperare un oggetto perduto, ma un modo per riunire fan e musicisti in un viaggio che celebra la storia e l’impatto di Ritorno al futuro. Con l’aiuto di tutti, c’è la speranza che questo strumento possa essere ritrovato e riportato alla luce, continuando a ispirare nuove generazioni di artisti.

