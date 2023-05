Aperto a Milano il pop up ufficiale della serie “Stranger Things”

Stranger Things è una serie televisiva statunitense del 2016, ideata dai Duffer Brothers e distribuita dalla piattaforma streaming Netflix. Il successo della serie nel corso delle varie stagioni è stato a dir poco stupefacente. La sua crescente popolarità, grazie anche all’avvolgente ed enigmatica trama, ha creato una vera e propria fan base della serie. La novità per tutti i fan riguarda l’apertura di un nuovo pop up ufficiale a Milano, dedicato a questa serie.

Dopo il successo delle aperture di New York, Los Angeles, Parigi, Dallas, Chicago, Miami, il pop up italiano, che sarà situato in Piazza Cesare Beccaria a Milano, sarà il più grande d’Europa. Offrirà infatti

un’occasione imperdibile per tutti i fan della serie di immergersi negli anni ‘80 e celebrare in un modo esclusivo l’universo di Stranger Things. L’ingresso sarà gratuito, sarà necessaria una semplice prenotazione al sito https://strangerthingspopup.com/it/ . Previa disponibilità dei posti, sarà possibile anche registrarsi in loco.

Aperto dal 5 maggio per un periodo limitato, il pop up offrirà un’esperienza unica in uno spazio ricco di photo opportunity, esperienze interattive, indizi nascosti da scoprire e merchandise della serie da

acquistare. I fan avranno anche la possibilità di calarsi nelle atmosfere di Hawkins, provando le stesse emozioni dei protagonisti. Potranno ad esempio avvicinarsi a un Demogorgone, entrare all’interno della casa di Joyce, giocare ai videogiochi nel Palace Arcade e fare acquisti allo Starcourt Mall.

I visitatori potranno inoltre acquistare prodotti esclusivi e personalizzabili, disponibili solo presso il pop up. Saranno disponibili ad esempio: merchandise a tema, una linea di makeup, articoli d’abbigliamento, giocattoli e accessori unici. Il pop up è prodotto da Netflix con la collaborazione di Three Ten Merchandise Services e Black Sky Creative. Come detto in precedenza, i visitatori potranno visitare il pop up per un periodo limitato, seguendo i seguenti giorni ed orari:

lunedì – sabato: 10.00 – 21.00 (ultimo accesso ore 20.30); domenica: 11-19 (ultimo accesso ore 18.30) Per tutte le informazioni sull’ingresso, consultare la sezione FAQ del sito https://strangerthingspopup.com/it/