Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes saranno i protagonisti di “The Menu”

“The Menu” è il nuovo progetto di Searchlight e avrà tra i protagonisti gli attori Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes. La notizia è stata rilasciata in esclusiva da Deadline.

The Menu: trama e produzione

Dopo il suo acclamato ruolo in “La regina di Scacchi” di Netflix, Anya Taylor-Joy sembra aver trovato il suo prossimo lungometraggio. È infatti in trattative per recitare nella commedia di Searchlight “The Menu” assieme a Ralph Fiennes. Il film è un thriller psicologico cupamente comico ambientato nel mondo dell’eccentrica cultura culinaria, incentrato su una giovane coppia che visita un ristorante esclusivo su un’isola remota dove un acclamato chef ha preparato un sontuoso menu degustazione. Taylor-Joy interpreterà una metà della coppia. Fiennes interpreta lo chef.

A dirigere i lavori sarà Mark Mylod, che ha avuto un ruolo importante “Succession” della HBO. Adam McKay produrrà attraverso il suo banner Hyperobject Industries insieme a Betsy Koch. Will Tracy e Seth Reiss hanno scritto la sceneggiatura. L’SVP Production di Searchlight DanTram Nguyen e il direttore della produzione Zahra Phillips supervisioneranno per lo studio.

I due prossimi protagonisti del film

Meglio conosciuto per i suoi ruoli in “Schindler’s List”, “Quiz Show” e il franchise di “Harry Potter” nei panni del famigerato Voldemort, Ralph Fiennes ha avuto molto da fare negli ultimi tempi a partire dal dramma di Netflix “The Dig”. In seguito, tornerà nel ruolo di M nel prossimo film di James Bond “No Time to Die” e reciterà anche nel prequel di Kingsman “The King’s Man”.

Dopo il suo ruolo da protagonista in “The Witch” di Robert Eggers, Taylor-Joy ha fatto carriera ed è stata scelta per recitare nel thriller di M. Night Shyamalan “Split” e nel suo sequel “Glass”. È diventata una delle grandi vincitrici del 2021 con la serie limitata di Netflix “La regina di scacchi”, incentrata su un prodigio degli scacchi negli anni ’60, consacrando la serie tra i più grandi successi del 2020.

Ha un 2021 impegnativo davanti a sé con ruoli da protagonista nel dramma “The Northman”, nel film senza titolo di David O. Russell e “Last Night In Soho” di Edgar Wright. È stata anche scelta per recitare nello spinoff di “Mad Max Furiosa” come protagonista.