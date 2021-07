Antonio Banderas è l’ultima star ad unirsi a ‘Indiana Jones 5’

Anche Antonio Banderas farà parte del prossimo film di “Indiana Jones” allungando così la lista del cast.

Indiana Jones 5: un cast davvero stellato

Antonio Banderas è l’ultima star ad unirsi alla crescente lista di attori in “Indiana Jones 5”. La notizia è stata riportata in esclusiva da Deadline. Naturalmente, Harrison Ford tornerà ancora una volta per interpretare Indy, la sua prima ricomparsa nel ruolo dopo lo sfortunato “Indiana Jones: il regno del teschio di cristallo” nel 2008. Il regista del franchise Steven Spielberg non tornerà a dirigere i lavori dietro la cinepresa, ma al suo posto ci sarà James Mangold, regista di “Logan” e “Ford vs Ferrari”. Spielberg però rimane ancora il produttore, insieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel.

Per non screditare nessuno dei precedenti film di “Indiana Jones”, il cast del quinto capitolo è sicuramente il migliore. Non solo abbiamo due icone del cinema, come Banderas e Ford, ma con loro troveremo anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson.

La produzione del film è attualmente in corso, con nuove foto del cast che fuoriescono a destra ea sinistra e con Harrison Ford ferito sul set. Poco si sa della trama, ma un video sul set ha rivelato che i nazisti sono tornati in questa ultimo progetto. Sfortunatamente, non abbiamo dettagli su quale personaggio interpreterà ogni attore, incluso il recente cast di Banderas.

Tanti impegni per l’attore Antonio Banderas

Antonio Banderas di recente ha recitato in “The Hitman’s Wife’s Bodyguard”, che è stato rilasciato nel mese di giugno Inoltre, l’attore sarà anche in un franchise attualmente in produzione: “Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio”. Si riunirà anche con Penélope Cruz in “Official Competition”. Infine, sarà protagonista di un remake del thriller degli anni ’70 “The Enforcer”, e dell’adattamento prequel della serie di videogiochi “Uncharted”.

I progetti cinematografici futuri per i quali ha anche firmato includono “The Monster of Florence”. Nel film, Banderas interpreterà Mario Spezi, il giornalista che indaga sui misteriosi omicidi avvenuti a Firenze tra il 1968 e il 1985. Scriverà e produrrà anche un film thriller di fantascienza chiamato “Solos”, che segue un colonnello spagnolo che soffre di un trauma. C’è anche il suo terzo lungometraggio nella lista degli impegni. Dopo “Summer Rain” nel 2006, “Akil”, il film che seguirà un ragazzo africano braccato dalla polizia che trova rifugio a casa di una donna americana in Spagna.

Francesca Reale

16/07/2021