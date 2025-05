Antonello Venditti ospite d’onore nell’ultima puntata di Domenica In: un tributo a Mara Venier

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 18 maggio 2025, Antonello Venditti ha fatto il suo ingresso nell’ultima puntata della stagione di Domenica In, condotta da Mara Venier. Il cantautore romano ha colto l’occasione per esprimere la sua gratitudine nei confronti della padrona di casa, sottolineando la sua unicità e professionalità. La puntata si è rivelata un momento di intensa emozione e ricordi, con Venditti che ha condiviso aneddoti personali e riflessioni sulla sua carriera e sulle relazioni familiari.

Un omaggio speciale a Mara Venier

Durante la trasmissione, Antonello Venditti ha voluto omaggiare Mara Venier con un gesto simbolico: le ha donato il suo iconico cappello bianco. Questo atto ha rappresentato non solo un segno di affetto, ma anche un riconoscimento del lavoro svolto dalla conduttrice nel corso degli anni. “Non può essere l’ultima puntata perché tu sei ‘strana’, non straordinaria, ma strana per questo mondo”, ha dichiarato Venditti, evidenziando la capacità di Mara di restare autentica in ogni situazione. La conduttrice, visibilmente commossa, ha ringraziato il cantautore per le sue parole, che hanno reso il momento ancora più speciale.

Ricordi di un passato emozionante

Mara Venier ha voluto rievocare un momento toccante della vita di Venditti, mostrando un video in cui il cantautore era ospite del programma ‘Carramba! Che sorpresa‘, condotto da Raffaella Carrà. In quella occasione, Venditti aveva avuto un incontro a sorpresa con il figlio Francesco, un momento che lo aveva profondamente commosso. “All’epoca, il nostro rapporto non era stabile. Oggi, Francesco ha quasi 50 anni e abbiamo un legame meraviglioso”, ha raccontato il cantante, riflettendo su come il tempo possa trasformare le relazioni. Venditti ha ricordato la difficoltà di quel periodo, quando il figlio sembrava non volere vederlo, ignaro del fatto che Raffaella Carrà stesse orchestrando un incontro inaspettato.

L’amicizia con le nuove generazioni

Nel corso dell’intervista, Antonello Venditti ha parlato anche della sua amicizia con i giovani artisti Achille Lauro e Ultimo, che lo considerano un ‘padre artistico’. “Achille è un’installazione artistica vivente, non è nato per fare il cantante, ma lo è sempre stato”, ha affermato Venditti, descrivendo la crescita e l’evoluzione dell’artista. Riguardo a Ultimo, ha sottolineato come Niccolò, ormai, non abbia più bisogno di figure paterne, essendo lui stesso diventato un uomo maturo e talentuoso. Venditti ha espresso la sua ammirazione per entrambi, evidenziando l’intimità artistica che li unisce e il rispetto reciproco che caratterizza le loro collaborazioni.

L’ultima puntata di Domenica In si è rivelata un momento di celebrazione non solo per Antonello Venditti, ma anche per la carriera di Mara Venier, che ha saputo creare un’atmosfera di affetto e nostalgia, rendendo omaggio a un artista che ha segnato la storia della musica italiana.

