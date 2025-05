Antonella Clerici torna su Canale 5 per un evento con Il Volo: tutte le novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

I giovani tenori de Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, si preparano a tornare sul piccolo schermo con un nuovo show evento su Canale 5. Questo programma, che si comporrà di tre puntate, promette di essere un grande successo. Recentemente, il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato su Dagospia che una delle serate sarà condotta da Lorella Cuccarini. Tuttavia, il portale DavideMaggio.it ha aggiunto un ulteriore dettaglio, svelando che anche Antonella Clerici, nota conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, avrà un ruolo di primo piano in questo evento.

Antonella Clerici al timone dello show

Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, Antonella Clerici sarà alla guida di una delle serate del programma dedicato al trio di tenori. È interessante notare che i tre artisti sono nati musicalmente nel programma Ti Lascio una Canzone, condotto proprio dalla Clerici. Questo legame storico tra la conduttrice e i tenori rende l’evento ancora più significativo. La Clerici, con la sua esperienza e il suo carisma, è pronta a regalare al pubblico momenti indimenticabili, riportando in auge la sua presenza in prima serata su Canale 5.

Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini nel cast

Oltre ad Antonella Clerici, il programma vedrà anche la partecipazione di Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini, entrambe alla conduzione di una delle serate. Il titolo dello show è “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo“, e la registrazione avverrà venerdì prossimo presso il Palazzo Te di Mantova. La messa in onda è prevista entro la fine di questo mese, creando grande attesa tra i fan. La presenza di tre conduttrici così amate dal pubblico promette di arricchire ulteriormente il programma, rendendolo un appuntamento imperdibile per gli spettatori.

Antonella Clerici sorprende Francesca Fagnani

In attesa di rivedere Antonella Clerici su Canale 5, la conduttrice ha colto l’occasione per sorprendere la collega Francesca Fagnani durante la puntata del suo cooking show mattutino. La Clerici ha espresso il suo affetto e la sua ammirazione per il programma di interviste Belve, condotto dalla Fagnani, rivelando di non perdersi mai una puntata. Ha affermato: “E’ imperdibile… Io il martedì sera non esco per guardare le interviste di Francesca Fagnani e l’ho sempre detto”. La Clerici ha aggiunto che stasera non mancherà di seguire la puntata, soprattutto perché tra gli ospiti ci sarà la sua amica Paola Iezzi.

Questa interazione tra le due conduttrici mette in luce un clima di amicizia e sostegno reciproco nel mondo della televisione, creando un legame che va oltre il semplice lavoro. La Clerici, con il suo entusiasmo, ha dimostrato di essere una vera sostenitrice delle colleghe, contribuendo a costruire un ambiente positivo e collaborativo nel panorama televisivo italiano.

