Antonella Clerici torna in prima serata con due nuovi show: un evento su Rai 1 e uno su Canale 5

Antonella Clerici, nota conduttrice italiana, si prepara a tornare in prima serata con due nuovi programmi televisivi, uno trasmesso su Rai 1 e l’altro su Canale 5. Dopo il successo ottenuto con “The Voice Senior” e “The Voice Kids”, la Clerici continua a confermare la sua presenza nel panorama televisivo italiano, portando sul piccolo schermo eventi che promettono di intrattenere e coinvolgere il pubblico.

Tutti per uno – viaggio nel tempo su Canale 5

Il primo dei due show è “Tutti per uno – Viaggio nel tempo”, un nuovo programma di Canale 5 che vedrà la partecipazione del celebre trio de Il Volo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Questi artisti, che devono la loro carriera a una trasmissione condotta proprio da Antonella Clerici nel 2009, “Ti lascio una canzone”, torneranno sul piccolo schermo con un programma che si articolerà in tre serate, presumibilmente in autunno. Ogni serata sarà condotta da una diversa presentatrice, tra cui, oltre alla Clerici, ci saranno anche Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini. Le registrazioni dello spettacolo si svolgeranno a Palazzo Te di Mantova, con inizio fissato per venerdì 8 maggio.

Antonella ha espresso il suo parere sulla formazione de Il Volo, sottolineando l’importanza della loro unità: “Secondo me sbaglierebbero a separarsi, la loro forza è quella di stare insieme”. Ha descritto i tre cantanti come divertenti e intelligenti, suggerendo che potrebbero intraprendere progetti solisti senza compromettere il loro legame come gruppo.

Jukebox – la notte delle hit su Rai 1

Parallelamente, Antonella Clerici sarà al timone di “Jukebox – La notte delle hit” su Rai 1, un programma che rappresenta una rivisitazione del noto “Arena Suzuki”, condotto da Amadeus fino al 2023. Questo nuovo show celebrerà la musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, proponendo un doppio appuntamento il 12 e il 13 settembre all’Inalpi Arena di Torino.

Il palco di “Jukebox – La notte delle hit” ospiterà artisti di fama, tra cui i Gipsy Kings, Michael Sembello, noto per il suo brano cult “Maniac”, i Nomadi, Donatella Rettore e i Gemelli Diversi. Questo mix di talenti promette di riportare in auge i successi musicali di diverse generazioni, offrendo al pubblico un viaggio nostalgico attraverso le hit che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale.

Con questi due progetti, Antonella Clerici si conferma una figura centrale nel panorama televisivo italiano, capace di attrarre e intrattenere un vasto pubblico con la sua professionalità e il suo carisma. La sua capacità di rinnovarsi e di adattarsi ai gusti del pubblico la rende una delle conduttrici più amate della televisione italiana.

