Antonella Clerici saluta il pubblico: È sempre Mezzogiorno chiude per l’estate

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

È sempre Mezzogiorno, il popolare cooking show condotto da Antonella Clerici, ha concluso la sua edizione estiva venerdì 30 maggio. Il programma, trasmesso su Rai1 dal lunedì al venerdì, ha intrattenuto gli spettatori con ricette e momenti di convivialità. La conduttrice ha colto l’occasione per ringraziare il suo team e il pubblico, promettendo un ritorno a settembre.

La chiusura della stagione di È sempre Mezzogiorno

L’ultima puntata di È sempre Mezzogiorno ha rappresentato un momento di festa e celebrazione per i successi ottenuti durante la stagione. Antonella Clerici ha guidato il programma con il suo inconfondibile stile, creando un’atmosfera calorosa e accogliente. Durante la trasmissione, la conduttrice ha organizzato un party per il suo team, un gesto simbolico per riconoscere il duro lavoro e la dedizione di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione dello show.

Nel suo saluto, Antonella ha espresso gratitudine verso i membri della squadra, sottolineando l’importanza del lavoro di gruppo. Ha affermato: “Tutti insieme appassionatamente… Salutiamo tutta la nostra squadra, grazie! Siamo in tanti, ci siamo tutti o quasi… Questa è la nostra squadra meravigliosa”. Con queste parole, ha voluto evidenziare come il successo di un programma non possa essere attribuito a un singolo individuo, ma sia il risultato di un impegno collettivo.

La conduttrice ha anche rivolto un saluto affettuoso al pubblico, promettendo di rivederli a settembre, se le circostanze lo permetteranno. La sua affermazione finale ha lasciato intendere una critica velata a chi, nel mondo dello spettacolo, non riconosce il valore della collaborazione e del rispetto reciproco. “Ed è lì che cade”, ha concluso, suggerendo che la presunzione di poter gestire tutto da soli è un errore comune.

Il successo di Antonella Clerici e del programma

È sempre Mezzogiorno ha saputo conquistare il cuore degli italiani, diventando un appuntamento fisso nel palinsesto di Rai1. Dalla sua nascita nel 2020, il programma ha raccolto l’eredità di La Prova del Cuoco, mantenendo alta l’attenzione del pubblico grazie a un mix di ricette, ospiti e momenti di intrattenimento. Antonella Clerici, con la sua personalità solare e il suo approccio autentico, ha saputo creare un legame speciale con gli spettatori.

La stagione 2024/2025 si è chiusa con ottimi ascolti, confermando il programma come uno dei punti di riferimento del daytime Rai. Oltre a È sempre Mezzogiorno, Antonella ha brillato anche in altre trasmissioni, come The Voice Kids e The Voice Senior, dimostrando la sua versatilità e il suo talento nel panorama televisivo italiano.

Il segreto del successo di È sempre Mezzogiorno risiede nella capacità di creare un ambiente familiare e accogliente, dove il pubblico si sente parte integrante della trasmissione. La conduttrice ha saputo mescolare ricette tradizionali e innovazioni culinarie, mantenendo sempre alta l’attenzione e l’interesse degli spettatori.

La nuova programmazione estiva di Rai1

Con l’arrivo dell’estate, la programmazione di Rai1 subisce alcune modifiche. A partire da lunedì 2 giugno, il testimone del mezzogiorno passa a Camper, un programma itinerante che torna per la sua quarta edizione. Sotto la guida di Peppone Calabrese, il nuovo show porterà i telespettatori in un viaggio attraverso le bellezze e le tradizioni italiane, esplorando sapori e borghi caratteristici.

Camper andrà in onda dal 2 giugno fino al 5 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13:25. Questa nuova proposta si preannuncia come un’opportunità per scoprire il patrimonio culturale e gastronomico del nostro Paese, mantenendo viva l’attenzione del pubblico durante il periodo estivo. Con la chiusura di È sempre Mezzogiorno, i telespettatori possono continuare a seguire programmi di qualità che celebrano la bellezza dell’Italia.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!