Antonella Clerici rivela di indossare un holter per monitorare la pressione durante il programma

Nel corso della puntata odierna di “E’ sempre mezzogiorno“, il popolare cooking show di Rai Uno, Antonella Clerici ha condiviso un’importante informazione personale con il suo pubblico. Prima di iniziare a cucinare insieme allo chef Daniele Persegani, la conduttrice ha ritenuto opportuno informare i telespettatori riguardo a un dispositivo che indossa per monitorare la sua salute.

La confessione di Antonella Clerici

Durante la trasmissione, Antonella ha esordito con una dichiarazione sincera: “Vi devo dire una cosa personale perché magari vi accorgerete…” Queste parole hanno catturato immediatamente l’attenzione degli spettatori, che sono stati avvisati della presenza di un holter per la pressione sotto la sua camicia. La conduttrice ha spiegato che se i telespettatori avessero sentito dei rumori strani, sarebbero stati causati proprio da questo dispositivo. “Se sentite degli strani rumori è dovuto all’holter per la pressione…” ha chiarito, cercando di rassicurare il pubblico.

Sbalzi pressori e necessità di monitoraggio

Successivamente, Antonella ha rivelato il motivo per cui è stata costretta a indossare l’holter: la presenza di sbalzi pressori che necessitano di un monitoraggio costante. “Ho degli sbalzi pressori che vanno monitorati… E quindi ho tutto un ambaradan addosso e se ad un certo punto sentite dei rumori sono io…” ha spiegato, evidenziando l’importanza di tenere sotto controllo la propria salute. La conduttrice ha condiviso anche un aneddoto personale, raccontando che la notte precedente non è riuscita a dormire bene a causa del dispositivo: “Anche stanotte non ho dormito perché questo coso fa bum, bum… Fa un po’ casino…”

La scelta di condividere la propria esperienza

Antonella ha voluto chiarire il motivo della sua confessione, sottolineando l’importanza della trasparenza con il suo pubblico. “Lo dico perché sono abituata a raccontarvi tutto nel bene o nel male e poi mi sembrava corretto dirlo anche nei confronti della microfonista che magari sente dei rumori e si chiede cosa possa essere…” ha affermato, mostrando la sua volontà di mantenere un rapporto sincero con i telespettatori. Ha anche rassicurato il pubblico riguardo a eventuali gonfiori nel braccio, spiegando che ciò potrebbe accadere a causa del dispositivo: “Poi magari mi si gonfia il braccio e qualcuno si può domandare cosa stia succedendo… Ecco, volevo dire che indosso questo holter per un semplice controllo doveroso…”

Ripresa della trasmissione e preparazione delle lasagne

Dopo aver chiarito la situazione riguardante il suo stato di salute, Antonella Clerici ha prontamente ripreso il suo ruolo di conduttrice, passando alla preparazione della ricetta del giorno. Insieme a Daniele Persegani, ha iniziato a elencare gli ingredienti necessari per cucinare le lasagne rosse filanti, riportando così l’attenzione sul tema culinario del programma. La conduttrice ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di gestire situazioni personali e professionali con grande naturalezza, mantenendo il focus sulla cucina e sul divertimento che il programma offre ai suoi spettatori.

