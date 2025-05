Antonella Clerici riceve complimenti da una telespettatrice durante E’ sempre mezzogiorno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel corso dell’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha avuto un momento speciale quando una telespettatrice da Napoli ha colto l’occasione per esprimere i suoi complimenti per la conduzione dell’evento de Il Volo, andato in onda su Canale 5. Questo scambio ha messo in evidenza non solo il talento della presentatrice, ma anche l’affetto che il pubblico nutre nei suoi confronti.

I complimenti della telespettatrice

Durante il consueto gioco telefonico, una telespettatrice ha chiamato per complimentarsi con Antonella Clerici, elogiando la sua bellezza e la sua presenza sul palco. “Come sei bella… Ieri com’eri bella da Il Volo… Sei sempre bella… Sembri una ragazza, complimenti…” ha affermato la donna, visibilmente entusiasta. La Clerici, un po’ sorpresa e imbarazzata, ha colto l’occasione per chiarire che la sera precedente era stata ospite di un evento concorrente, sottolineando il suo abito elegante: “Avevo un vestito bellissimo… Sono stata ospite su Canale 5…”. Questo scambio ha dimostrato l’affetto e l’ammirazione del pubblico per la conduttrice, che continua a mantenere un forte legame con i telespettatori.

La risposta di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha ringraziato sinceramente la telespettatrice per i complimenti ricevuti, evidenziando anche il ruolo della regia e dell’illuminazione nel suo aspetto. “Grazie… Cerco di portare sempre il meglio possibile, poi devo dire che la regia, le luci aiutano molto… Pure i vestiti, il look… Grazie davvero…” ha dichiarato. Questo riconoscimento della collaborazione dietro le quinte dimostra il suo spirito di squadra e la gratitudine verso chi lavora con lei. La telespettatrice ha continuato a lodarla, affermando: “Sei bella e brava ed hai bei modi… Sei unica…”, mentre fortunatamente ha anche vinto al gioco telefonico, rendendo il momento ancora più speciale.

Annuncio delle vacanze estive

Nel corso della puntata, Antonella Clerici ha anche informato i telespettatori riguardo alla sua assenza nei prossimi mesi. Ha annunciato che la settimana successiva sarà l’ultima di messa in onda prima delle vacanze estive, sottolineando che si farà vedere molto poco. “Io per un po’ vi prometto che tranne per un episodio che poi ne riparleremo non mi vedrete più… Dopo un po’ poi si dice basta che uno sta sempre in tv… Ci saranno tutti i conduttori dell’estate e andranno avanti loro…” ha affermato la conduttrice, lasciando intendere che desidera prendersi una pausa dai riflettori.

Il consiglio del prof. Daniele Persegani

Durante la conversazione, il prof. Daniele Persegani ha espresso comprensione per la scelta di Antonella, ma le ha anche suggerito di rimanere attiva sui social media. La Clerici ha risposto in modo cauto, affermando: “Sì, ci sarò il giusto…”. Questo scambio ha rivelato il desiderio della conduttrice di mantenere un contatto con il pubblico, anche se in modo limitato, mentre si prepara a godere di un periodo di riposo. La prossima estate, quindi, sembra essere un momento di distacco per Antonella Clerici, che desidera dedicarsi a se stessa e alla sua vita privata.

