Antonella Clerici presenta l’aperitivo perfetto: lingue di pane e tagliere gourmet

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Con l’arrivo del weekend, cresce la voglia di momenti di convivialità e piatti deliziosi. Antonella Clerici, nel suo programma “È sempre mezzogiorno” su Rai1, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con un’idea di aperitivo che promette di diventare un must per gli amanti della buona cucina. La protagonista di questa ricetta è il panificatore Fulvio Marino, noto per la sua abilità nel creare prodotti da forno di alta qualità. Le lingue di pane, abbinate a un tagliere di salumi e formaggi selezionati, rappresentano un’ottima scelta per chi desidera sorprendere amici e familiari con un aperitivo semplice ma d’effetto.

La ricetta delle lingue di pane di Fulvio Marino

Per realizzare le lingue di pane, il primo passo è preparare una biga, un impasto pre-fermentato che conferisce al pane una consistenza e un sapore unici. Gli ingredienti necessari per la biga sono 250 g di farina 0, 120 ml d’acqua e 2 g di lievito di birra fresco. Iniziate mescolando grossolanamente la farina con il lievito sbriciolato e l’acqua. Coprite il composto e lasciatelo riposare per 18 ore a una temperatura di 18°C. Questo passaggio è fondamentale per sviluppare i sapori e la struttura del pane.

Una volta pronta la biga, si passa all’impasto principale. Serviranno 250 g di farina tipo 2, 150 ml d’acqua, 1 g di lievito di birra, 5 g di malto, 10 g di sale, 30 g di olio extravergine d’oliva e fiocchi di sale. Iniziate a lavorare la farina con il lievito e parte dell’acqua, quindi unite la biga e il malto. Continuate ad aggiungere acqua gradualmente fino a ottenere un composto omogeneo. A questo punto, incorporate il sale, l’ultima parte d’acqua e l’olio. Lasciate lievitare l’impasto per un’ora e mezza a temperatura ambiente.

Dopo la lievitazione, dividete l’impasto in palline da 40 g. Ripiegatele e modellatele in forma allungata. Lasciate lievitare nuovamente per 40 minuti. Successivamente, stendete le lingue a uno spessore di 1 mm utilizzando un mattarello o una sfogliatrice. Spennellate con olio e cospargete con fiocchi di sale, quindi lasciate riposare per altri 30 minuti. Infine, infornate a 200°C per circa 12 minuti. Il risultato sarà un pane croccante, leggero e irresistibile, perfetto per accompagnare ogni tipo di aperitivo.

Un tagliere irresistibile per un aperitivo da condividere

Oltre alle lingue di pane, Antonella Clerici ha mostrato come completare l’aperitivo con un tagliere ricco di affettati e formaggi. La scelta degli ingredienti è fondamentale per creare un’esperienza gustativa memorabile. Optate per salumi nostrani, come prosciutto crudo, salame e coppa, abbinati a formaggi morbidi e saporiti, come brie o gorgonzola. Per arricchire ulteriormente il tagliere, aggiungete olive taggiasche e pomodorini secchi, che porteranno freschezza e un tocco di colore.

Non dimenticate di accompagnare il tutto con un calice di bollicine italiane, che contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più festosa. Potete anche includere salse o creme spalmabili per offrire una varietà di sapori e consistenze. La chiave per un aperitivo di successo è la qualità degli ingredienti e la loro disposizione sul tagliere. Un’accurata presentazione renderà il tutto ancora più invitante e appetitoso.

L’aperitivo proposto da Antonella Clerici è un invito a godere di momenti di convivialità, senza complicarsi la vita. Scegliere ingredienti di qualità e presentarli con cura permette di creare un’atmosfera rilassata e piacevole, ideale per trascorrere del tempo con amici e familiari. Con le lingue di pane di Fulvio Marino e un tagliere ben assortito, il weekend si trasforma in un’occasione per celebrare il buon cibo e la compagnia.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!