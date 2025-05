Antonella Clerici lancia un appello alla prevenzione durante la puntata di “E’ sempre mezzogiorno”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel corso della puntata di oggi del popolare cooking show di Rai Uno, “E’ sempre mezzogiorno”, la conduttrice Antonella Clerici ha affrontato un tema di grande rilevanza sociale, esprimendo la sua preoccupazione per la bassa adesione delle donne ai programmi di screening per la prevenzione. In un momento di forte sensibilizzazione, Clerici ha ricordato l’importanza di un’iniziativa promossa dall’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, in occasione della Festa della Mamma.

L’iniziativa dell’AIRC per la Festa della Mamma

Durante la trasmissione, Antonella Clerici ha annunciato che, in tutte le piazze italiane, sarà possibile trovare l’azalea della ricerca AIRC, un simbolo di sostegno alla ricerca contro il cancro. La conduttrice ha sottolineato l’importanza di questo gesto, affermando: “Sono 60 anni di garanzia che il vostro contributo va a finire alla ricerca… Il vostro contributo è importantissimo…”. Questo appello non è solo un invito a donare, ma anche un modo per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca scientifica e della prevenzione.

La preoccupazione per la bassa adesione agli screening

Clerici ha manifestato la sua delusione nel constatare che molte donne non partecipano ai programmi di screening, nonostante siano gratuiti. “Ho letto che l’adesione ai programmi di screening è sempre troppo bassa…” ha dichiarato, evidenziando un problema che riguarda la salute femminile. La conduttrice ha condiviso la sua esperienza personale, raccontando come un controllo tempestivo le abbia permesso di affrontare una situazione di salute critica. “Se non fossi andata a fare quel controllo, non avrei saputo certe cose e non mi sarei curata in tempo…” ha spiegato, esortando le spettatrici a non sottovalutare l’importanza della prevenzione.

L’appello alla prevenzione

Con un tono deciso, Antonella Clerici ha esortato le donne a non rimandare i controlli e a prendersi cura della propria salute. “Donne, mi raccomando, la prevenzione è importante…” ha ribadito, invitando le spettatrici a non trovare scuse per procrastinare. La conduttrice ha sottolineato che è fondamentale agire subito, senza aspettare il momento giusto. “Fatelo oggi qui e ora… Mi raccomando…” ha aggiunto, cercando di motivare le donne a prendersi il tempo necessario per effettuare i controlli.

L’importanza della sensibilizzazione anche nei programmi leggeri

Clerici ha anche riflettuto sull’importanza di trattare temi seri anche in un contesto di intrattenimento. Ha affermato che è giusto utilizzare il suo programma per veicolare messaggi significativi riguardo alla salute. “Ogni tanto nelle trasmissioni leggere devono passare messaggi importanti come questo… È giusto parlare di tutto…” ha dichiarato, sottolineando che anche in un programma di cucina si può affrontare la vita e le sue sfide. La conduttrice ha concluso il suo intervento con un invito a tutte le donne a prendersi cura di sé, specialmente in un periodo delicato come quello della menopausa, dove possono insorgere diversi problemi di salute.

