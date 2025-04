Antonella Clerici in diretta nonostante un problema di salute: la conduttrice rassicura i fan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Antonella Clerici, uno dei volti più amati della televisione italiana, ha continuato a intrattenere il suo pubblico anche nella puntata del 24 aprile 2025 di “È sempre mezzogiorno“, nonostante un piccolo problema di salute. La conduttrice ha scelto di condividere la sua situazione con i telespettatori, mantenendo il suo stile caratteristico, che unisce trasparenza e un tocco di ironia. Durante la trasmissione, ha rivelato di indossare un holter pressorio, un dispositivo medico progettato per monitorare la pressione arteriosa per un’intera giornata.

Un omaggio a Papa Francesco e la comunicazione con il pubblico

La puntata è iniziata con un toccante omaggio a Papa Francesco, seguito da un collegamento con Federico Quaranta, in diretta da Assisi. Questo momento di riflessione ha preparato il terreno per il successivo intervento di Antonella, che ha voluto rivolgersi direttamente ai suoi telespettatori. Con un tono amichevole, ha spiegato: “Sapete che vi racconto sempre tutto e vi avverto se sentirete degli strani rumori, vi faccio un po’ sorridere”. Queste parole hanno introdotto la sua condizione di salute, anticipando eventuali suoni provenienti dal dispositivo che indossa, per evitare preoccupazioni tra il pubblico.

La scelta di essere trasparente sulla propria salute

Antonella ha continuato a spiegare che i suoi valori pressori erano “un po’ sballati” e che per questo motivo era stato necessario indossare l’holter. Con il suo consueto tono rassicurante, ha detto: “Se a un certo punto sentirete dei rumori non vi preoccupate perché sono io”. La decisione di affrontare apertamente la sua situazione è stata motivata dal desiderio di non creare allarmismi e di mantenere un legame stretto con il suo pubblico, un aspetto che ha sempre caratterizzato il suo modo di condurre.

La conduttrice ha anche condiviso un dettaglio personale, rivelando di non aver riposato bene la notte precedente a causa del rumore provocato dallo strumento e del suo stato di salute. “Anche stanotte non ho dormito perché questo coso per la pressione fa un po’ di casino ma era necessario”, ha confessato, mostrando una sincerità che ha colpito molti telespettatori. Chi ha esperienza con l’holter sa quanto possa essere scomodo, specialmente durante il sonno.

Un messaggio di serenità e professionalità

Nonostante le difficoltà, Antonella Clerici ha voluto rassicurare i suoi fan, chiarendo che non si tratta di nulla di grave. La sua pressione altalenante richiede controlli regolari per identificare eventuali cause e adottare le giuste misure. Per questo motivo, ha scelto di affrontare la diretta con il consueto sorriso e la professionalità che l’hanno resa una figura di riferimento nel panorama televisivo italiano. La sua autenticità e la capacità di mostrarsi vulnerabile hanno ulteriormente consolidato il legame con il pubblico, dimostrando quanto sia importante per lei mantenere una connessione sincera con i telespettatori.

