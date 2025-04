Antonella Clerici: il rinnovo del contratto con la Rai e le sfide del mondo televisivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Antonella Clerici, storica conduttrice della Rai, si prepara a rinnovare il suo contratto con la televisione pubblica italiana, nonostante le voci che la vorrebbero lontana dalla rete. La presentatrice di programmi di successo come “È sempre mezzogiorno” ha chiarito le sue intenzioni in un’intervista al magazine F, esprimendo il suo desiderio di continuare a lavorare con la Rai. Le sue parole rivelano un forte legame con l’azienda, in un periodo in cui molti volti noti del panorama televisivo hanno scelto di intraprendere nuove strade.

La dichiarazione d’amore per la Rai

Nel corso dell’intervista, Antonella Clerici ha affermato: “Si sta per scadere, però penso proprio che lo rinnoverò, se la Rai lo vorrà. Non sono una che va di qua e di là, non gioco al rialzo. So quali sono i pregi e difetti di questa azienda, mi sento a casa”. Queste dichiarazioni evidenziano il suo attaccamento alla Rai, un sentimento che si contrappone alle recenti scelte di altri conduttori, come Fabio Fazio e Amadeus, che hanno deciso di lasciare la rete per nuove opportunità. Clerici ha anche espresso una certa disillusione riguardo al trattamento riservato ai volti noti all’interno dell’azienda, sottolineando che, nonostante le sue critiche, la Rai rimane per lei un ambiente familiare.

Critiche e riflessioni sulla condizione femminile

La conduttrice non ha risparmiato critiche sulla condizione delle donne nel mondo della televisione. Ha dichiarato: “Qualche volta mi rendo conto che le donne vengono trattate in maniera diversa”, evidenziando una disparità di trattamento che persiste nel settore. Clerici ha anche condiviso la sua esperienza personale, affermando di non aver mai avuto problemi a farsi sentire e di aver sempre lottato per il rispetto e la dignità delle donne nel suo campo. La sua voce si unisce a quella di molte altre professioniste che chiedono maggiore attenzione e rispetto per il loro lavoro.

Polemiche e chiarimenti

Oltre al rinnovo del contratto, Antonella Clerici ha affrontato anche una polemica recente che l’ha vista coinvolta, quella con il cantautore Ligabue. Ha voluto chiarire un episodio legato alla sua mancata partecipazione a un evento televisivo, spiegando che era stata informata della sua presenza, ma alla fine il cantante non si è presentato. Clerici ha sottolineato che erano stati previsti momenti di intrattenimento, ma la situazione è cambiata all’ultimo momento, lasciando spazio a malintesi e speculazioni.

Insulti sessisti e stereotipi

Un tema che sta particolarmente a cuore alla conduttrice è quello degli insulti sessisti che continuano a colpire le donne nel mondo dello spettacolo. Ha dichiarato: “La cosa che mi fa più arrabbiare? Quando mi dicono ‘tornatene in cucina’. È una cosa che mi fa andare il sangue al cervello”. Clerici ha sottolineato che tali commenti sono offensivi e non riflettono la realtà delle donne che lavorano nel settore. La sua formazione e il suo percorso professionale dimostrano che le donne possono ricoprire ruoli di grande responsabilità e competenza, sfidando gli stereotipi tradizionali.

Riflessioni su Amadeus e il futuro della Rai

Infine, Antonella Clerici ha condiviso le sue opinioni su Amadeus, esprimendo stima per il suo lavoro ma anche qualche riserva. Ha affermato: “Lui è un grande professionista, però ha un carattere suo, diciamo che non è sempre facile come appare”. Clerici ha riconosciuto che Amadeus ha preso una decisione ponderata, lasciando la Rai per una rete considerata di nicchia. Nonostante le sfide e le incertezze, Clerici continua a vedere la Rai come un punto di riferimento importante nella sua carriera, mentre il pubblico esprime il desiderio di vederla rimanere nel suo ruolo attuale.

