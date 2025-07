Antlers – Spirito insaziabile: un viaggio nel folklore horror in prima serata su Rai 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Stasera, 3 luglio, Rai 4 presenta in prima serata il film “Antlers – Spirito insaziabile“, parte del ciclo cinematografico Monster movie. Questo lungometraggio, diretto da Scott Cooper e prodotto dal noto Guillermo del Toro, promette di catturare l’attenzione degli spettatori con la sua trama avvincente e gli elementi soprannaturali. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming e On Demand su RaiPlay.

La trama di Antlers – Spirito insaziabile: un mix di mistero e orrore

“Antlers – Spirito insaziabile” si basa sul racconto breve “The Quiet Boy” di Nick Antosca, con una sceneggiatura scritta dallo stesso Antosca, insieme a C. Henry Chaisson e al regista Scott Cooper. La storia si concentra su Julia, interpretata da Keri Russell, un’insegnante che inizia a nutrire preoccupazioni per uno dei suoi alunni, Lucas, un ragazzo introverso e inquietante, interpretato da Jeremy T. Thomas. Lucas nasconde un segreto oscuro che coinvolge una misteriosa creatura.

La situazione si complica ulteriormente con l’intervento dello sceriffo della città, il fratello di Julia, interpretato da Jesse Plemons. Lo sceriffo avvia indagini su eventi strani e inquietanti legati al giovane e alla creatura che si cela nell’ombra, capace di nutrirsi della paura e del dolore. Julia si sente in dovere di avvisare la comunità del pericolo imminente e cerca di salvare Lucas da una situazione sempre più pericolosa. Tuttavia, le conseguenze delle sue azioni sembrano inevitabili, creando un’atmosfera di crescente tensione e suspense.

Guillermo del Toro e la creazione di creature fantastiche

Scott Cooper ha parlato dell’importanza della visione di Guillermo del Toro nel successo di “Antlers“. Ha descritto il regista come una persona con una passione contagiosa e una vasta conoscenza delle creature cinematografiche. Del Toro ha voluto che il film avesse un aspetto unico e che ogni elemento fosse coerente con il significato metaforico dell’opera. Il cast include anche attori come Graham Greene, Amy Madigan, Scott Haze e Rory Cochrane, che arricchiscono la narrazione con le loro performance, contribuendo a creare un’atmosfera di folklore e mistero.

Produzione e curiosità sul set

Un aspetto interessante del film è l’apertura con una narrazione in lingua Ojibwe, parlata ancora oggi da alcune comunità native americane. Questa scelta conferisce autenticità e intensità alla pellicola. Le riprese sono state effettuate nella stessa località del famoso “Rambo” del 1982, un richiamo che potrebbe affascinare gli appassionati di cinema.

“Antlers – Spirito insaziabile” è stato girato tra ottobre e novembre 2018, ma la sua uscita ufficiale è avvenuta solo nell’ottobre 2021. Questo intervallo di tempo ha permesso di perfezionare ogni aspetto della produzione, mescolando elementi di suspense, horror psicologico e mitologia. Tra le curiosità del set, si segnala un errore nella bandiera americana indossata da uno dei personaggi, che appare orientata nel verso sbagliato. Inoltre, in una scena ambientata in una gelateria, il gelato cambia posizione da un’inquadratura all’altra, un dettaglio che potrebbe sfuggire a molti spettatori.

“Antlers – Spirito insaziabile” si presenta come un’opera che unisce il folklore a una narrazione intensa, promettendo di coinvolgere il pubblico in un’esperienza cinematografica unica.

