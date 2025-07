Netflix non prevede una seconda stagione di No Good Deed: possibili sviluppi futuri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie No Good Deed, una dark comedy creata da Liz Feldman, non avrà al momento una seconda stagione su Netflix. Nonostante ciò, ci sono possibilità che il progetto possa evolversi in una serie antologica in futuro. La notizia arriva in un periodo in cui gli appassionati di serie TV sono sempre alla ricerca di novità e aggiornamenti sui loro show preferiti.

La situazione attuale di No Good Deed

Secondo quanto riportato da Deadline, Netflix ha deciso di non procedere con una nuova stagione di No Good Deed, che ha debuttato sulla piattaforma a dicembre. La serie ha riscosso un certo interesse, ma non ha raggiunto i livelli di popolarità necessari per giustificare un seguito immediato. Tuttavia, la possibilità di trasformare la serie in un’antologia, con un cast e una trama completamente nuovi, rimane sul tavolo. Questo approccio potrebbe consentire a Netflix di esplorare diverse storie e personaggi, mantenendo viva l’idea originale senza dover continuare la narrazione di Lydia e Paul.

La trama di No Good Deed

No Good Deed ha seguito le vicende di Lydia e Paul, una coppia che decide di vendere la propria villa a Los Angeles, un’abitazione situata in uno dei quartieri più ambiti della città. La loro decisione di cambiare vita scatena una serie di eventi imprevisti, tra cui una frenesia immobiliare che coinvolge vari potenziali acquirenti. La situazione si complica ulteriormente quando emerge un segreto scioccante legato a un omicidio avvenuto nella proprietà, un fatto che i protagonisti desideravano mantenere nascosto. La serie ha saputo mescolare elementi di commedia e dramma, creando un’atmosfera intrigante e coinvolgente per gli spettatori.

Il cast e le collaborazioni

La serie ha visto la partecipazione di attori di spicco, tra cui Lisa Kudrow e Ray Romano, che hanno interpretato i ruoli principali di Lydia e Paul. Al loro fianco, il cast include nomi noti come Linda Cardellini, Luke Wilson, O.T. Fagbenle, Abbi Jacobson e Denis Leary. La presenza di attori di questo calibro ha contribuito a dare maggiore visibilità alla serie, attirando l’attenzione di un pubblico vasto. Inoltre, Liz Feldman, la creatrice della serie, è già nota per il suo lavoro su Dead to Me, un’altra serie di successo su Netflix, il che ha aumentato le aspettative attorno a No Good Deed.

Le prospettive future per Liz Feldman e Lisa Kudrow

La notizia della mancata seconda stagione di No Good Deed arriva poco dopo l’annuncio che Lisa Kudrow tornerà a interpretare Valerie Cherish in una terza e ultima stagione della comedy The Comeback, ordinata da HBO dopo un lungo intervallo di 11 anni. Questo ritorno potrebbe rappresentare un’opportunità per Kudrow di riacquistare visibilità e continuare a lavorare su progetti di successo. Nel frattempo, Liz Feldman potrebbe esplorare nuove idee e collaborazioni, continuando a contribuire al panorama delle serie TV con il suo stile unico e distintivo.

In sintesi, mentre No Good Deed non avrà una seconda stagione immediata, le possibilità di un futuro sviluppo come serie antologica e i progetti paralleli di Liz Feldman e Lisa Kudrow potrebbero mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!