Anticipazioni sulla terza stagione di “Bridgerton”: tutto quello che sappiamo sulla serie TV ottocentesca amata in tutto il mondo

Bridgerton è una serie televisiva statunitense che ha debuttato su Netflix nella fine del 2020. Per ora sono state pubblicate due stagioni, ma grazie ad una sinossi pubblicata su twitter da un giornalista si può capire cosa succederà nella terza. Le aspettative sono alte siccome la serie ha lasciato un segno importante nel mondo dell’intrattenimento.

La prima stagione di Bridgerton è stata distribuita durante il lockdown e ha presentato la storia d’amore tra il conte di Hastings e Daphne. La seconda stagione, invece, ha seguito Sir Antonhy durante le sue questioni di cuore. La trama, come intuibile, è presa dall’omonima saga letteraria di Julian Quinn. Secondo le indiscrezione, la terza stagione non seguirà più lo schema cronologico della saga come nelle prime due e l’attenzione andrà direttamente su Colin e Penelope.

Bridgerton: la trama

Gli autori della serie hanno intenzione appunto di incentrare la storia ai cosiddetti Polin, raccontando la loro storia d’amore. La giornalista che ha pubblicato su twitter queste informazioni è Meghan O’Keefe.

Durante la seconda stagione, Penelope aveva messo da parte la sua cotta per Colin a causa di un ingente delusione. La ragazza però, nonostante tutto, voleva trovare un altro uomo da sposare in modo tale da continuare la sua doppia vita. Infatti essa è anche Lady Whistledown. La ricerca di un uomo non andò a buon fine, anche a causa dell’insicurezza della Featherington.

Colin intanto voleva riottenere la fiducia di Penelope cosi si offre come suo mentore per trovare marito. Le “lezioni” andarono molto bene, e a quel punto Colin inizia a domandarsi quali siano i suoi veri sentimenti verso la ragazza, se semplice amicizia o qualcosa di più.

Intanto Penelope ha un altro problema, infatti l’amicizia con Eloise si sgretola dopo che scoprì la sua doppia identità. Una novità importante della terza stagione è che Phoebe Dynevor non ci sarà e con lei anche Daphne.

Riuscirà Penelope a conquistare definitivamente Colin? la terza stagione di Bridgerton rispetterà le aspettative? non ci resta che scoprirlo a breve.