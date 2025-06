Anticipazioni sulla 82esima Mostra del Cinema di Venezia: i film in programma dal 27 agosto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Mostra del Cinema di Venezia, uno dei festival cinematografici più prestigiosi al mondo, si prepara a dare il via alla sua 82esima edizione il 27 agosto 2025. Con la direzione artistica di Alberto Barbera, il festival promette di presentare una selezione di film che spaziano tra generi e stili, attirando l’attenzione di cinefili e professionisti del settore. Le prime anticipazioni, diffuse da Variety, offrono uno sguardo sui titoli che potrebbero caratterizzare questa edizione, con nomi di spicco e opere attese.

I titoli principali in arrivo a Venezia

Tra i film che sembrano destinati a debuttare al festival, spicca “The Smashing Machine“, un’opera diretta da Benny Safdie che racconta la vita del campione di UFC Mark Kerr. Il cast include Dwayne Johnson nel ruolo del protagonista e Emily Blunt in quello della moglie, Dawn. Questo film è atteso con grande interesse, non solo per la storia avvincente, ma anche per le performance di attori di fama internazionale.

Un altro titolo di rilievo è “After the Hunt“, un thriller diretto da Luca Guadagnino, noto per il suo stile visivo e narrativo distintivo. Il film vanta un cast di stelle, tra cui Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri, promettendo di offrire un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente. Questi due film sono solo un assaggio di ciò che il festival ha in serbo per gli spettatori.

Ritorni illustri e nuove proposte

Il festival di Venezia non è solo un palcoscenico per nuove opere, ma anche un luogo di ritorno per registi affermati. Yorgos Lanthimos, con la sua musa Emma Stone, presenterà “Bugonia“, mentre Angelina Jolie tornerà con “Couture“, diretto da Alice Winocour. Noah Baumbach, noto per i suoi film incisivi, porterà “Jay Kelly“, con George Clooney nel ruolo principale. Guillermo del Toro, il maestro del fantastico, è atteso con la sua reinterpretazione di “Frankenstein“, che vedrà un cast di attori di grande talento come Jacob Elordi, Oscar Isaac e Mia Goth.

Questi nomi non solo rappresentano il meglio del cinema contemporaneo, ma portano anche con sé le aspettative di un pubblico sempre più esigente. La varietà di stili e storie in arrivo a Venezia riflette la ricchezza e la diversità del panorama cinematografico attuale.

Indiscrezioni sui titoli in concorso

Le anticipazioni non si fermano ai nomi già noti. Variety ha rivelato che tra i titoli probabili in concorso ci sarà “A House of Dynamite“, diretto da Kathryn Bigelow e interpretato da un cast di alto profilo che include Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso e Jared Harris. Questo film, atteso con grande curiosità, promette di affrontare tematiche attuali con la maestria che contraddistingue la regista.

Inoltre, “Father, Mother, Sister, Brother” di Jim Jarmusch, con protagonisti Cate Blanchett e Adam Driver, si preannuncia come un’opera di grande impatto. La presenza di questi film arricchisce ulteriormente il programma del festival, offrendo una gamma di storie che spaziano da drammi intensi a thriller avvincenti.

Film italiani in evidenza

La Mostra del Cinema di Venezia non dimentica il cinema italiano, con diverse opere locali pronte a brillare sul Lido. “La Grazia” di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo, è uno dei titoli più attesi. Un altro film che suscita interesse è “Duse“, che vede Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo di Eleonora Duse, diretto da Pietro Marcello. Gianfranco Rosi porterà “Below the Clouds“, mentre Laura Samani presenterà “Un anno di Scuola“, un’opera che promette di esplorare tematiche educative e sociali.

Questi film non solo rappresentano il talento del cinema italiano, ma offrono anche una riflessione sulle storie e le esperienze che caratterizzano la cultura del paese. La loro presenza al festival sottolinea l’importanza di dare voce a narrazioni locali in un contesto internazionale.

Ultime indiscrezioni e attese

Variety ha anche menzionato che il 22 luglio potrebbero essere annunciati ulteriori titoli, tra cui “Mother Bhumi” di Chong Keat Aun, con la star Fan Bingbing, e “No Other Choice” di Park Chan-wook. Queste aggiunte potrebbero arricchire ulteriormente il programma, portando nuove storie e visioni al festival.

Con l’avvicinarsi della data di inizio, l’attesa cresce e il pubblico si prepara a scoprire le opere che definiranno questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La combinazione di nomi noti e nuove voci promette di offrire un’esperienza cinematografica indimenticabile, confermando il festival come un punto di riferimento nel panorama culturale internazionale.

