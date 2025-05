Anticipazioni sulla 14ma edizione di Ciné – Giornate di Cinema a Riccione: date e novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes ha offerto un palcoscenico esclusivo per presentare la 14ma edizione di Ciné – Giornate di Cinema, un evento atteso nel panorama cinematografico italiano. Si svolgerà a Riccione dal 1° al 4 luglio 2025, e promette di essere un’importante occasione di networking e aggiornamento per i professionisti del settore. Durante il festival, sono state rivelate le prime anticipazioni riguardo a programmi, ospiti e attività che caratterizzeranno questa manifestazione.

Dettagli sull’evento e le istituzioni coinvolte

Ciné – Giornate di Cinema è un’iniziativa promossa da ANICA, in collaborazione con ANEC e ACEC, e sostenuta da diverse istituzioni, tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna, la Film Commission e il Comune di Riccione. Questo evento si propone di riunire i principali attori dell’industria cinematografica, offrendo un’importante piattaforma per il confronto e la discussione su temi rilevanti per il settore. Durante l’incontro a Cannes, sono stati presentati i dettagli delle convention che si svolgeranno, coinvolgendo case di distribuzione di primo piano come Universal, Disney, Warner Bros e molte altre.

Anteprime e premi in programma

L’edizione di quest’anno si distingue per un ricco programma di anteprime cinematografiche. Tra i titoli in evidenza ci sono “Warfare”, “Strike”, “Tutto quello che resta di te”, “Quir” e “La famiglia Leroy”. Un momento clou sarà la cerimonia di assegnazione del Premio ANICA 80, che si terrà il 3 luglio e sarà dedicata alle opere prime di successo commerciale. Tra i film in corsa per il premio ci sono “Gloria!” di Margherita Vicario, “La vita da grandi” di Greta Scarano e “L’ultima settimana di settembre” di Volfango De Biasi. Durante la stessa serata, verrà conferito anche il premio ANICA Mina Larocca, dedicato alle donne manager nel settore audiovisivo, sottolineando l’importanza della rappresentanza femminile nell’industria.

Programma di mentorship e convegni

Ciné – Giornate di Cinema non si limita solo alle proiezioni, ma offre anche un ampio programma di attività formative e informative. Tra queste, spicca l’ANICA Empower Lab, un programma di mentorship rivolto alle donne nel campo della distribuzione cinematografica. Inoltre, si svolgerà la terza edizione di LED – Leader Esercenti Donne, promossa da ANEC. I convegni in programma includono un focus sull’intelligenza artificiale applicata al cinema e un incontro dedicato ai nuovi linguaggi narrativi del cinema italiano, evidenziando le tendenze emergenti nel settore.

Iniziative per il pubblico e celebrazioni

Ciné – Giornate di Cinema si inserisce all’interno della campagna Cinema Revolution, che prevede ingressi a partire da 3,50 euro per film italiani ed europei dal 13 giugno al 20 settembre. Saranno organizzati eventi speciali, come il Trade Show, che vedrà la partecipazione di diverse aziende del settore. Inoltre, il 29 giugno avrà inizio “Ciné in Città”, una serie di eventi aperti al pubblico, insieme a Ciné Camp, una sezione dedicata ai giovani fino ai 18 anni, in collaborazione con il Giffoni Film Festival. Tra gli ospiti d’onore, ci sarà il regista Gabriele Salvatores, che porterà la sua esperienza e visione al pubblico presente.

L’evento di Riccione si preannuncia come un’importante occasione per il settore cinematografico, con un programma ricco di contenuti e opportunità di networking, confermando il suo ruolo centrale nel panorama culturale italiano.

