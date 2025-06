Anticipazioni sul cast de L’Odissea: i nomi che potrebbero arricchire il kolossal di Nolan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema è in fermento per l’attesissimo progetto de L’Odissea, il kolossal fantasy scritto e diretto da Christopher Nolan per Universal Pictures. Mentre si attendono con ansia le prime immagini del teaser trailer, emergono dettagli intriganti riguardo al cast che darà vita ai personaggi del celebre poema di Omero.

I protagonisti del film

Fino ad ora, l’unico ruolo ufficialmente confermato per L’Odissea è quello di Ulisse, interpretato da Matt Damon. Il personaggio principale del poema epico, Ulisse, è un eroe noto per la sua astuzia e il suo desiderio di tornare a casa dopo la guerra di Troia. La scelta di Damon per questo ruolo ha suscitato grande interesse, data la sua esperienza e versatilità come attore.

Tuttavia, le speculazioni su altri membri del cast si sono intensificate nelle ultime ore. Secondo il sito greco OneMan, Anne Hathaway è in trattative per interpretare Penelope, la moglie fedele di Ulisse e regina di Itaca. Penelope è un personaggio centrale nella narrazione, rappresentando la pazienza e la determinazione di una donna che attende il ritorno del marito.

Altri membri del cast

Le voci di corridoio non si fermano qui. Charlize Theron potrebbe assumere il ruolo di Circe, la potente dea della stregoneria che gioca un ruolo cruciale nell’odissea di Ulisse. La presenza di Theron nel film aggiungerebbe un ulteriore elemento di fascino e complessità al racconto, dato il suo talento nel rappresentare personaggi forti e carismatici.

Inoltre, Benny Safdie e Lupita Nyong’o sono stati accostati ai ruoli di Agamennone e Clitemnestra, rispettivamente. Agamennone, re di Micene, è una figura chiave nel contesto della guerra di Troia, mentre Clitemnestra è la sua moglie, il cui destino è segnato da eventi drammatici e tragici.

I giovani protagonisti e le divinità

Il cast di L’Odissea potrebbe anche includere giovani attori come Tom Holland, che si dice possa interpretare Telemaco, il figlio di Ulisse e Penelope. La figura di Telemaco rappresenta la speranza e la crescita, mentre cerca di trovare il proprio posto in un mondo segnato dall’assenza del padre.

Zendaya, un’altra giovane star, è stata associata al ruolo della dea Atena, una divinità che gioca un ruolo di guida e protezione per Ulisse nel suo viaggio. Inoltre, Robert Pattinson potrebbe interpretare Hermes, il messaggero degli dei, un personaggio che porta notizie e svolge un ruolo fondamentale nel collegare le varie trame del racconto.

Rimanendo in attesa di conferme

È importante sottolineare che, al momento, né Universal Pictures né Christopher Nolan hanno confermato ufficialmente queste informazioni. Pertanto, i dettagli sui ruoli e sul cast rimangono per ora nel campo delle speculazioni. La comunità di appassionati di cinema attende con trepidazione il rilascio del teaser trailer, che potrebbe finalmente svelare i segreti di questo progetto ambizioso.

La data di uscita de L’Odissea è fissata per il 17 luglio 2026, e le aspettative sono alte per un film che promette di portare sul grande schermo una delle storie più affascinanti della letteratura mondiale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!