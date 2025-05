Anticipazioni e Ospiti di Da Noi a Ruota Libera del 4 Maggio 2025: Un Pomeriggio di Intrattenimento su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma “Da noi a ruota libera“, condotto da Francesca Fialdini, torna domenica 4 maggio 2025, per un nuovo appuntamento che promette di intrattenere il pubblico a partire dalle 17.20 su Rai 1. Con una formula consolidata, il programma accoglie ospiti del mondo dello spettacolo, che si raccontano in modo autentico, condividendo non solo i successi professionali, ma anche aspetti più personali delle loro vite.

Ospiti di domenica 4 maggio

Nella puntata di domenica, il pubblico avrà l’opportunità di vedere Elisa Isoardi, attuale conduttrice di “Linea Verde Italia“, che condividerà il palco con Monica Caradonna. La presenza di Isoardi è particolarmente attesa, dato il suo ruolo di spicco nel panorama televisivo italiano. Accanto a loro, ci sarà Anna Foglietta, che ha recentemente debuttato al cinema con il film “Storia di una notte“, uscito il 30 aprile. La Foglietta, nota per le sue interpretazioni intense e coinvolgenti, porterà sicuramente un tocco di emozione alla trasmissione.

In studio anche Gigi e Ross, i comici noti per il loro stile frizzante e le loro gag esilaranti. I due, il cui vero nome è Luigi Esposito e Rosario Morra, sono pronti a tornare in televisione con il nuovo programma comico “Audiscion“, che andrà in onda in prima serata su Rai 2 a partire dal lunedì successivo. La loro partecipazione a “Da noi a ruota libera” rappresenta un’ottima occasione per anticipare le novità del loro show e per interagire con il pubblico in un contesto più informale.

Un altro ospite significativo sarà Jacopo Corona, noto per il suo impegno nel volontariato e per essere il fondatore di una cooperativa sociale dedicata all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità. La sua presenza porterà un’importante riflessione sui temi sociali e sull’importanza di dare voce a chi spesso rimane in secondo piano.

Orari e modalità di visione

L’appuntamento con “Da noi a ruota libera” è fissato per domenica 4 maggio alle 17.20, subito dopo il programma “Domenica In” condotto da Mara Venier. Per coloro che non possono seguire la trasmissione in diretta, sarà possibile recuperare le interviste e i momenti salienti del programma in streaming sul portale RaiPlay. Qui, gli spettatori troveranno anche le repliche delle puntate precedenti, permettendo di non perdere nemmeno un minuto di intrattenimento.

Con un cast di ospiti così variegato e interessante, la puntata di domenica si preannuncia ricca di emozioni e spunti di riflessione, rendendo “Da noi a ruota libera” un appuntamento imperdibile per gli amanti della televisione e della cultura pop.

