Anticipazioni e ospiti di “Da noi a ruota libera” del 18 maggio 2025: un pomeriggio di storie e emozioni

Il programma “Da noi a ruota libera“, condotto dalla giornalista Francesca Fialdini, continua a essere un appuntamento imperdibile per molti telespettatori italiani. Ogni domenica, il programma offre uno spazio di intrattenimento e riflessione, dove i protagonisti del mondo dello spettacolo si raccontano in modo sincero e diretto. La puntata del 18 maggio 2025 promette di essere particolarmente interessante, con ospiti di spicco e storie toccanti che verranno condivise in studio.

Ospiti di spicco per la puntata del 18 maggio

Nella puntata di domenica, Francesca Fialdini avrà il piacere di accogliere in studio Simona Izzo e Ricky Tognazzi, una coppia non solo nella vita privata ma anche nel lavoro. I due registi presenteranno il loro ultimo film, “Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia“, che è uscito nelle sale il 15 maggio. La pellicola narra la storia d’amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, figure emblematiche nella lotta contro la mafia in Italia. La presenza di Izzo e Tognazzi porterà sicuramente un tocco di profondità e riflessione su temi attuali e significativi.

Insieme a loro, il programma vedrà anche la partecipazione di Adriano Pappalardo, un artista poliedrico che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana, e di Rossella Brescia, una ballerina e conduttrice con una carriera ricca di successi in vari ambiti dello spettacolo. Entrambi gli ospiti porteranno le loro esperienze e aneddoti, arricchendo ulteriormente il dibattito e le conversazioni in studio.

Storie di vita e testimonianze

Oltre agli ospiti di fama, “Da noi a ruota libera” del 18 maggio presenterà anche storie di vita che meritano attenzione. Raffaella Brogi, una magistrata single, condividerà il suo percorso di lotta per adottare un bambino straniero. La sua storia è particolarmente significativa, poiché la Corte Costituzionale ha recentemente abolito il divieto delle adozioni internazionali per i single, proprio in seguito al suo caso. Questo cambiamento legislativo rappresenta una vittoria importante per molte persone che desiderano costruire una famiglia.

In studio ci sarà anche Francesca Fornario, giornalista e autrice satirica, che racconterà la sua esperienza di mamma single e il suo percorso di adozione di un bambino ucraino, oggi diciottenne. Le sue parole offriranno uno spaccato di vita reale e una riflessione su temi come l’amore, la famiglia e le sfide legate all’adozione.

Orario e modalità di visione

L’appuntamento con “Da noi a ruota libera” è fissato per domenica 18 maggio 2025, a partire dalle 17.25. Gli spettatori potranno seguire la trasmissione anche in streaming sul portale RaiPlay, dove saranno disponibili le repliche delle interviste e delle storie raccontate nel corso della puntata. Questo permette a chiunque di recuperare i momenti salienti e le testimonianze che caratterizzeranno un pomeriggio ricco di emozioni e riflessioni.

