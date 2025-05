Anticipazioni di Verissimo: gli ospiti del weekend del 31 maggio e 1 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin, torna con una nuova edizione di “Verissimo – Le Storie“, in onda nel pomeriggio di Canale 5. Le puntate del weekend del 31 maggio e 1 giugno 2025 promettono di regalare momenti emozionanti e interviste esclusive con alcuni dei volti più amati del panorama italiano.

Ospiti di sabato 31 maggio 2025

La puntata di sabato 31 maggio 2025, in programma alle ore 16.30, segna l’inizio di un nuovo ciclo di interviste. Silvia Toffanin presenterà una selezione delle migliori interviste dell’ultima edizione del programma, arricchite da contenuti inediti che offriranno uno sguardo più profondo sulle vite dei protagonisti. Tra gli ospiti, spicca Riccardo Scamarcio, uno degli attori italiani più apprezzati, noto non solo in Italia ma anche all’estero per le sue interpretazioni intense e coinvolgenti.

Inoltre, il pubblico potrà rivedere Camila Giorgi, ex tennista di fama, che ha recentemente partecipato all’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“. La sua carriera sportiva e i suoi successi la rendono una delle atlete più celebrate del tennis italiano. Non mancherà Garrison Rochelle, ballerino e coreografo, famoso per il suo ruolo di insegnante nella trasmissione “Amici di Maria De Filippi“, che condividerà aneddoti e esperienze dal suo percorso artistico.

Infine, il programma ospiterà Bianca Guaccero, nota per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle“, e un’intervista speciale con Elodie, la regina del pop italiano, che racconterà la sua carriera e i suoi progetti futuri.

Ospiti di domenica 1 giugno 2025

Domenica 1 giugno 2025, “Verissimo – Le Storie” tornerà in onda dalle ore 16.00 con la seconda puntata del weekend. Tra gli ospiti, ci sarà Il Volo, il celebre trio musicale composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che ha conquistato il pubblico con la loro musica e il loro talento. I tre artisti, resi famosi dal programma “Ti lascio una canzone“, continueranno a deliziare i fan con le loro performance e i loro successi internazionali.

In seguito, Benedetta Rossi, influencer e cuoca di successo, porterà il suo carisma e le sue ricette, condividendo con il pubblico i segreti della cucina che l’hanno resa una figura amata sui social e in televisione. Guenda Goria, figlia della nota conduttrice Maria Teresa Ruta, racconterà la sua storia personale e l’importanza della famiglia nella sua vita.

Infine, Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice, condividerà episodi significativi della sua vita, offrendo uno spaccato autentico della sua carriera e delle sue esperienze.

Con appuntamenti ricchi di emozioni e storie da raccontare, “Verissimo – Le Storie” si conferma un programma imperdibile per gli amanti della cronaca e della cultura pop italiana.

