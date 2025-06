Anticipazioni di Verissimo: gli ospiti del weekend del 14 e 15 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il programma “Verissimo Le Storie”, condotto da Silvia Toffanin, torna nel weekend del 14 e 15 giugno 2025, promettendo interviste emozionanti e racconti coinvolgenti. Le puntate, trasmesse su Canale 5, si preannunciano ricche di ospiti noti e storie affascinanti, in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno questi due appuntamenti imperdibili.

Gli ospiti di sabato 14 giugno 2025

Sabato 14 giugno 2025, alle ore 16.30, “Verissimo – Le Storie” riapre le sue porte con una selezione delle interviste più significative dell’ultima edizione. Tra i protagonisti di oggi, spicca la presenza di Diletta Leotta, conduttrice e giornalista di grande successo. Durante la sua intervista, Diletta si racconterà, offrendo uno spaccato della sua vita personale e professionale. La giornalista parlerà del suo ritorno su Mediaset con il programma “La talpa“, un evento che ha suscitato grande interesse tra i fan. Inoltre, non mancheranno dettagli sulla sua vita privata, comprese le nozze e la gioia della maternità con la nascita della sua prima figlia.

Oltre a Diletta, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare la cantante Gaia, che ha recentemente riscosso un notevole successo con il brano “Chiamo io chiami tu“, presentato al Festival di Sanremo 2025. Gaia condividerà le emozioni legate alla sua carriera musicale e ai progetti futuri. Infine, la puntata di oggi vedrà anche la partecipazione di Helena Prestes e Javier Martinez, che racconteranno la loro storia d’amore, sbocciata all’interno della casa del Grande Fratello, un racconto che promette di affascinare gli spettatori.

Gli ospiti di domenica 15 giugno 2025

Domenica 15 giugno 2025, a partire dalle ore 16.00, Silvia Toffanin accoglierà un’altra serie di ospiti di spicco. Tra questi, Ornella Vanoni, una delle cantanti più raffinate della musica italiana, che è diventata una presenza costante nei programmi di successo. La Vanoni parlerà della sua carriera, delle sfide affrontate e delle soddisfazioni ottenute nel corso degli anni. La sua esperienza e il suo talento continueranno a ispirare generazioni di artisti e appassionati.

In studio, si discuterà anche dell’amicizia tra Melissa Satta e Juliana Moreira, due volti noti del panorama televisivo italiano. Le due donne condivideranno aneddoti e momenti significativi della loro relazione, offrendo uno sguardo più personale sulla loro vita. Infine, Gianni Sperti, ex ballerino professionista di “Amici di Maria De Filippi” e opinionista del dating show “Uomini e Donne“, aprirà il suo cuore, rivelando aspetti inediti della sua vita e della sua carriera.

Un programma amato dal pubblico

“Verissimo Le Storie” si conferma come uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico italiano. La capacità di Silvia Toffanin di creare un’atmosfera intima e coinvolgente, unita alla scelta di ospiti di grande richiamo, rende ogni puntata un evento da non perdere. Gli appuntamenti del weekend su Canale 5 rappresentano un’opportunità imperdibile per gli spettatori di immergersi in storie emozionanti e di conoscere meglio i loro beniamini. Non resta che sintonizzarsi e lasciarsi coinvolgere dalle emozioni che solo “Verissimo” sa regalare.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!