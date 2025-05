Anticipazioni di Quarto Grado: il caso di Chiara Poggi al centro della puntata di stasera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma di approfondimento giornalistico Quarto Grado, in onda su Retequattro, continua a catturare l’attenzione di un vasto pubblico. Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, il programma si occupa di casi di cronaca nera, gialli irrisolti e misteri che affascinano gli spettatori. Questa sera, venerdì 23 maggio 2025, a partire dalle 21.25, la puntata si concentrerà su uno dei casi più controversi degli ultimi anni: l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.

Il caso di Chiara Poggi: un omicidio che continua a far discutere

La puntata di stasera di Quarto Grado aprirà con un focus sul delitto di Chiara Poggi, la giovane donna di 26 anni assassinata il 13 agosto 2007 a Garlasco, una località nel Pavese. Le indagini iniziali erano state condotte dalla Procura di Vigevano, ma attualmente la situazione è sotto la giurisdizione della Procura di Pavia. Il procuratore Fabio Napoleone, insieme al procuratore aggiunto Stefano Civardi e alle PM Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, sta seguendo gli sviluppi del caso, cercando di fare luce su aspetti ancora poco chiari.

Negli ultimi anni, il caso ha subito diverse evoluzioni, con nuovi elementi che sono emersi e che hanno riacceso l’interesse dell’opinione pubblica. Tra i punti più controversi ci sono il movente dell’omicidio, l’arma utilizzata e la mancanza di tracce di sangue su Alberto Stasi, il principale sospettato. Le tempistiche dell’omicidio, le azioni di Stasi e la gestione della scena del crimine sono tutti aspetti che verranno analizzati nel corso della puntata, insieme alle testimonianze di altre persone coinvolte.

Novità sul caso: l’impronta di Andrea Sempio

Una delle novità più sorprendenti riguardanti il caso di Chiara Poggi è l’impronta rinvenuta sulla parete destra delle scale dove è stato trovato il corpo della giovane. Questo dettaglio, mai esaminato in precedenza, ha portato a una nuova attenzione su Andrea Sempio, che è tornato a essere indagato per omicidio. L’impronta presenta 15 punti di contatto compatibili con il palmo di Sempio, il che ha sollevato interrogativi sulla sua possibile implicazione nel delitto.

Sempio, atteso in Procura martedì scorso, non si è presentato, alimentando ulteriormente le speculazioni. La sua difesa ha annunciato che intende adottare una strategia aggressiva, il che potrebbe portare a nuovi sviluppi nel caso. La puntata di Quarto Grado si propone di esplorare questi nuovi elementi e di discutere le implicazioni legali e investigative che ne derivano.

Ospiti e modalità di visione della puntata

Come consuetudine, Quarto Grado presenterà una serie di ospiti esperti che parteciperanno al dibattito. Tra i nomi presenti in studio ci saranno Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello. Questi esperti offriranno le loro analisi e opinioni sui temi trattati, arricchendo il dibattito con le loro competenze.

Il programma, molto seguito anche sui social media, dove gli spettatori possono interagire in diretta, sarà visibile su Retequattro. Inoltre, sarà disponibile in streaming sul portale Mediaset Infinity, dove gli utenti potranno rivedere le repliche delle puntate passate. La combinazione di approfondimenti, testimonianze e analisi esperte rende Quarto Grado un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cronaca nera e misteri irrisolti.

