Anticipazioni di Chi l’ha visto? del 18 giugno 2025: i casi di cronaca al centro della puntata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il programma di attualità “Chi l’ha visto?”, in onda su Rai 3, continua a catturare l’attenzione di un pubblico affezionato. Sotto la guida esperta di Federica Sciarelli, il programma affronta temi di cronaca nera, gialli irrisolti e storie di persone scomparse. La puntata di stasera, 18 giugno 2025, promette di essere ricca di contenuti interessanti e di approfondimenti su casi che hanno colpito l’opinione pubblica.

Il giallo di Villa Pamphili: aggiornamenti e nuove rivelazioni

Questa sera, “Chi l’ha visto?” si soffermerà nuovamente sul tragico caso di Villa Pamphili, dove sono stati rinvenuti i corpi di una madre e della sua bambina. Questo drammatico episodio ha suscitato grande interesse e partecipazione da parte dei telespettatori, che hanno fornito informazioni utili per le indagini. In particolare, l’attenzione si concentrerà su Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford, il quale era stato visto comportarsi in modo sospetto nei giorni precedenti alla scoperta dei corpi. Secondo testimonianze raccolte, Kaufmann era stato avvistato con la bambina in braccio e in stato di ebbrezza, sostenendo che la madre li avesse abbandonati. Durante la trasmissione di stasera, verranno presentati documenti e testimonianze inedite che potrebbero fornire nuovi spunti per la risoluzione del caso.

La morte di Chiara Poggi: nuove analisi e indagini in corso

Un altro caso di grande rilevanza che verrà trattato nella puntata di oggi è quello della morte di Chiara Poggi. Le autorità stanno rianalizzando le tracce biologiche rinvenute nella sua abitazione, cercando di determinare se il delitto sia stato perpetrato da più persone. Le indagini si sono concentrate su due profili di DNA maschili trovati sotto le unghie della vittima, uno dei quali potrebbe appartenere a Andrea Sempio, un sospettato che si trovava nei pressi della villetta il giorno del delitto. La puntata offrirà aggiornamenti significativi su questo caso, con l’obiettivo di chiarire i dettagli e le dinamiche che hanno portato alla morte di Chiara.

La storia di Nessy: un appello dall’Egitto

Infine, “Chi l’ha visto?” presenterà la storia di Nessy, una donna attualmente bloccata in Egitto con la sua bambina. La situazione si complica ulteriormente con la richiesta di Tamer, il padre della bambina, che chiede allo Stato italiano un risarcimento di 56 milioni di euro, affermando di essere stato ingiustamente accusato. Tamer ha anche dichiarato di essere disposto a perdonare Nessy e a tornare in Italia con lei. Questo sviluppo aggiunge un ulteriore strato di complessità alla vicenda, che sarà analizzata nel corso della trasmissione.

Dove seguire la puntata e le repliche

L’appuntamento con “Chi l’ha visto?” è fissato per questa sera, mercoledì 18 giugno, a partire dalle 21.25 su Rai 3. Gli spettatori potranno seguire la puntata anche in streaming su RaiPlay, dove saranno disponibili le repliche. Come sempre, il programma non mancherà di presentare appelli e richieste di aiuto da parte di chi si trova in difficoltà, continuando così a svolgere un ruolo importante nel sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di rilevanza sociale e umana.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!