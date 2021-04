Anthony Ramos in trattative per il nuovo “Transformers”

L’attore Anthony Ramos potrebbe ricoprire il ruolo di protagonista nel prossimo film dei “Transformers“

Anthony Ramos nel nuovo franchise di “Transformers”

Secondo http://collider.com la star del film “In the Heights – Sognando New York” Anthony Ramos, sarebbe stata adocchiata per ricoprire il ruolo da protagonista nel prossimo lungometraggio dei “Transformers“.

Paramount e Hasbro hanno scelto il regista di “Creed II” Steven Caple Jr. per dirigere il nuovo capitolo della saga sulla base di una sceneggiatura di Joby Harold. I dettagli della trama sono ancora nascosti, ma Ramos è in trattative per interpretare un eroe imperfetto e vulnerabile che ha commesso errori nella sua vita ed è desideroso di riscattarsi con l’aiuto di Optimus Prime.

“Transformers” è probabilmente la più grande proprietà cinematografica della Paramount insieme alla saga di “Mission: Impossible“, motivo per cui lo studio sta valutando attentamente come muoversi con il prossimo capitolo del franchise. Lo studio vuole rendere “Transformers” più inclusivo in futuro, e non solo Caple sarà il suo primo regista di colore, ma ha anche spinto per scegliere un attore protagonista diverso.

La carriera di Ramos

Ramos è sicuramente pronto a diventare una star importante sulla scia di “In the Heights – Sognando New York“. Ha già lavorato con Lin-Manuel Miranda in “Hamilton“, e si è aggiudicato il ruolo principale nel film di fantascienza di Amblin “Distant” al fianco di Naomi Scott (“Aladdin“).

Ramos ha ereditato l’iconico ruolo di Mars Blackmon nella serie Netflix di Spike Lee, “She’s Gotta Have It“, e ha recitato al fianco di “John David Washington” nel dramma di Reinaldo Marcus Green “Monsters and Men“. Ramos ha anche interpretato il migliore amico di Lady Gaga in “A Star Is Born” e un sergente maggiore in “Godzilla: King of the Monsters“. I suoi altri crediti cinematografici includono il thriller di Liam Neeson “Honest Thief” e un ruolo di doppiatore in “Trolls World Tour“.

Ramos, che dovrebbe apparire anche nel revival di “In Treatment” della HBO, è rappresentato da CAA e Door 24.

Luca Francesconi

02/04/2021