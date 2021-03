Anthony Hopkins nel film d’azione neo-noir “The Virtuoso”

Anthony Hopkins, il famoso attore che nel 1992 vinse l’Oscar con “Il Silenzio degli Innocenti”, dimostra di essere pronto a far parte di un thriller d’azione melodrammatico come “The Virtuoso”.

Anthony Hopkins: il consigliere enigmatico

Collider rivela che, “The Virtuoso” è un film neo-noir d’azione co-scritto e diretto da Nick Stagliano. Vedremo Hopkins nel ruolo di enigmatico consigliere del protagonista, un sicario interpretato da Anson Mount. Tra gli attori ci saranno anche Abbie Cornish, Eddie Marsan, David Morse , Richard Brake e Diora Baird.

Hopkins ingaggia Mount in un incarico molto difficile che dovrà assolutamente portare a termine. L’unico indizio che Mount possiede per dirigersi verso il suo obiettivo è un nome. Così l’abile sicario in cerca della sua preda si reca in una piccola città, ma è perseguitato da un errore che abita il suo passato. Il trailer, rilasciato da Lionsgate, presenta tutti i personaggi coperti da un velo di sospetto, inclusi lo sceriffo corrotto e un’affascinante e immancabile femme fatale. Il film si gioca tutto sull’imprevedibilità, infatti anche le intenzioni del protagonista sembrano poco chiare e inaffidabili. Naturalmente, il consigliere (Hopkins) è l’uomo che tira le fila e che forse sta anche manipolando Mount e il pubblico. Collider lo definisce un film d’azione di medie dimensioni di cui il pubblico ha bisogno in mesi come questi, in attesa dei grandi successi estivi.

Un attore impeccabile e convincente

Hopkins è di certo a suo agio in questo ruolo, potrebbe interpretare personaggi come questo ad occhi chiusi. A tal proposito si noti che ha riempito la sua carriera mettendosi nei panni di soggetti enigmatici, inquietanti ma anche incredibilmente intelligenti. L’attore è così abile nel mettere in scena l’ambivalenza caratteriale dei personaggi che interpreta, tanto da lasciare facilmente il pubblico nel dubbio. Tra i ruoli che annoverano questa spiccata qualità dell’attore ricordiamo, fra i tanti, Robert Ford in “Westworld”, Thomas Crawford nel thriller legale del 2007 “Fracture” e John Clancy in “Solace”.

Inoltre, Hopkins sta facendo parlare di sé poiché è il più anziano candidato come Miglior Attore, incluso nella categoria per la sua incredibile performance come uomo anziano affetto da demenza in “The Father”. In ogni esibizione, Hopkins è immensamente divertente e in “The Virtuoso” continuerà il suo incredibile successo. Quest’ultimo sarà on-demand il 30 aprile.

Giulia Cirenei

25/03/2021