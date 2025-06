Anteprima esclusiva di F1: il nuovo film con Brad Pitt in arrivo a Roma il 19 giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema si prepara a un evento imperdibile con l’anteprima di “F1”, il nuovo film che vede protagonista Brad Pitt, ambientato nell’affascinante universo della Formula 1. Questo atteso lungometraggio, prodotto da Apple Original Films e dai creatori di “Top Gun: Maverick”, sarà presentato a Roma il 19 giugno, offrendo ai fan l’opportunità di partecipare a una serata di gala con red carpet e proiezione.

Dettagli dell’evento a Roma

L’anteprima di “F1” si svolgerà presso The Space Cinema Moderno, situato in Piazza della Repubblica 43/45, a Roma. L’evento avrà inizio alle ore 19:00 con un red carpet che promette di essere ricco di sorprese, tra cui un DJ set e un esclusivo Live Painting realizzato dall’artista Davide Valalà. La proiezione del film è prevista per le 20:30, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica e coinvolgente.

Per partecipare all’anteprima, è possibile prenotare un biglietto omaggio valido per due persone. Gli interessati devono fornire nome, cognome e indirizzo e-mail per ricevere l’invito. È importante notare che le prenotazioni saranno accettate fino a esaurimento posti, quindi è consigliabile affrettarsi per non perdere questa opportunità.

La trama di F1 e il cast stellare

“F1” racconta la storia di Sonny Hayes, interpretato da Brad Pitt, un ex pilota di Formula 1 considerato una delle promesse più brillanti del suo tempo. Dopo un incidente che ha minacciato di interrompere la sua carriera, Sonny vive come pilota mercenario. Trent’anni dopo, viene contattato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes, interpretato da Javier Bardem, che gestisce una squadra di Formula 1 in difficoltà. Ruben convince Sonny a tornare in pista per salvare la squadra e riconquistare il suo posto tra i migliori piloti del mondo.

Nel film, Sonny si troverà a competere con Joshua Pearce, un giovane talento interpretato da Damson Idris, che è determinato a farsi valere all’interno del team. La trama esplora non solo le sfide professionali, ma anche le dinamiche di rivalità e amicizia che caratterizzano il mondo della Formula 1. Mentre i motori ruggiscono, Sonny dovrà affrontare il suo passato e comprendere che la strada verso la redenzione è piena di ostacoli.

Un film girato sul campo

Una delle caratteristiche distintive di “F1” è che il film è stato girato durante i veri weekend dei Grand Prix, permettendo agli attori di immergersi completamente nell’atmosfera delle gare. La presenza di veri piloti e team di Formula 1 ha arricchito l’esperienza, rendendo il film non solo un’opera di finzione, ma anche un tributo autentico a uno degli sport più emozionanti al mondo.

Con un cast che include anche Lewis Hamilton, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Chad Oman, Kerry Condon, Tobias Menzies e Kim Bodnia, “F1” promette di essere un’esperienza cinematografica avvincente, capace di catturare l’attenzione sia degli appassionati di motori che degli amanti del cinema. La data di uscita ufficiale nei cinema italiani è fissata per il 25 giugno, ma l’anteprima di Roma rappresenta un’opportunità unica per vedere il film prima di tutti gli altri.

