Anteprima di Hotel Costiera: la nuova serie italiana di Prime Video con Jesse Williams al Taormina Film Festival

La nuova serie originale italiana di Prime Video, Hotel Costiera, si prepara a debuttare in grande stile al 71° Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2025. Durante l’evento, il pubblico avrà l’opportunità di assistere alla presentazione delle prime immagini della serie, che vede come protagonista Jesse Williams, noto per il suo ruolo in Grey’s Anatomy. Questo light action drama promette di catturare l’attenzione degli spettatori con una trama avvincente e un’ambientazione mozzafiato.

Presentazione al Taormina Film Festival

Il Taormina Film Festival rappresenta un’importante vetrina per il cinema e la televisione, e quest’anno Prime Video sfrutterà l’occasione per presentare in anteprima Hotel Costiera. Jesse Williams, oltre a interpretare il protagonista, svolge anche il ruolo di produttore esecutivo. Durante l’evento, i partecipanti potranno assistere ai primi minuti del primo episodio, che saranno proiettati nel suggestivo Teatro Antico di Taormina. Questo luogo storico, famoso in tutto il mondo, ospiterà anche un incontro tra Williams e il pubblico, offrendo un’opportunità unica di interazione e approfondimento sulla serie.

La trama di Hotel Costiera

Hotel Costiera è frutto della creatività di Luca Bernabei, noto per il suo lavoro in produzioni di successo come Che Dio ci aiuti e Doc – Nelle tue mani. La sceneggiatura è stata scritta da un team di talentuosi autori, tra cui Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch. La regia è affidata a Adam Bernstein, vincitore di un Emmy per il suo lavoro in Fargo, e Giacomo Martelli, noto per Miss Fallaci.

La serie segue le avventure di Daniel De Luca, interpretato da Jesse Williams, un ex marine di origini italiane che torna nel suo paese d’origine, precisamente sulla splendida costa di Positano. Qui, Daniel trova lavoro come problem solver in uno degli hotel più lussuosi del mondo. La sua missione non si limita a risolvere le problematiche dei facoltosi ospiti, ma si complica ulteriormente quando inizia a cercare Alice, una delle figlie del proprietario dell’hotel, scomparsa da un mese. La ricerca di Alice si trasforma in una vera e propria sfida, mettendo Daniel di fronte a pericoli e situazioni che metteranno alla prova le sue abilità e il suo coraggio.

Il cast di Hotel Costiera

Oltre a Jesse Williams, il cast di Hotel Costiera include nomi noti del panorama televisivo italiano e internazionale. Tra gli attori figurano Maria Chiara Giannetta, conosciuta per il suo ruolo in Don Matteo, e Jordan Alexandra, vista in The Winter King. Altri membri del cast sono Antonio Gerardi, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon e Alejandra Onieva. La presenza di attori di talento promette di arricchire ulteriormente la narrazione, contribuendo a rendere la serie un prodotto di alta qualità.

Con l’imminente debutto di Hotel Costiera, le aspettative sono alte e gli appassionati di serie tv italiane non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà questa nuova produzione di Prime Video.

