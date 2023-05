Ant-Man and The Wasp: Quantumania, perché Cassia ha cambiato attrice

Molti si sono chiesti come mai ci sia stato un cambio di attrice nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nei panni della figlia della coppia di protagonisti, infatti, nel ruolo di Cassie ci è stato un cambio di attrice. Il perché lo ha svelato il regista di recente.

Il regista spiega il perché del cambio attrice

Al momento, si può ben dire che l’approdo al cinema del nuovo film Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania non ha convinto pienamente pubblico e critica, risultando vicino al risultato del flop.

Il regista Peyton Reed di recente ha affrontato anche un’altra curiosità piuttosto chiacchierata negli ultimi mesi: perché Cassie ha cambiato attrice? Prima di Kathryn Newton, infatti, ad interpretare la figlia di Scott Lang è stata Emma Fuhrmann, apparsa in versione adolescenziale già in Avengers: Endgame, mentre la versione infantile è stata affidata a Abby Ryder Fortson. E poi è arrivata Kathryn Newton in vista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e il regista ha svelato il motivo dietro questa scelta di nuovo casting.

La scelta, tutt’altro che casuale è spiegata dal regista con le seguenti dichiarazioni

“Kathryn Newton è un’attrice che ammiro da tanto tempo. Quando stavamo valutando Cassie per questo film, sapevamo che era diventata più grande di cinque anni rispetto ad Ant-Man and the Wasp. Volevo qualcuno per il ruolo che potesse stare con Paul Rudd senza passare inosservato. Volevo che fosse acuta, veloce, divertente. E poi Kathryn Newton è un’atleta. È una giocatrice di golf a livello mondiale e ha la fisicità per il ruolo. È una questione complicata, perché Abby Ryder Fortson, che interpreta Cassie da bambina nei primi due film di Ant-Man ha una personalità avvincente e ora che hai la possibilità di vedere la versione diciottenne ti piace il modo in cui è cresciuta questa persona.“