Annunciato ufficialmente il prequel di It: HBO sgancia la notizia!

HBO Max ha ufficialmente dato l’ok alla realizzazione di Welcome to Derry, serie prequel di IT, il celebre romanzo di Stephen King. Il libro è già stato portato sul grande schermo due volte, dal regista Andy Muschietti. E sarà sempre lo stesso regista a dirigere alcuni episodi della serie televisiva, inclusi i primi due.

Prime notizie sul prequel di It

La serie è sviluppata per la televisione da Andy Muschietti insieme a Barbara Muschietti e Jason Fuchs. La trama non è ancora resa nota ma è stata diffusa una prima sinossi:

“Ambientata nel mondo dell’universo di It di Stephen King, Welcome to Derry è basata sul romanzo di King It ed espande la visione stabilita dal regista Andy Muschietti nei lungometraggi It e It: Chapter Two”

Welcome to Derry dovrebbe essere ambientata negli anni ’60, focalizzandosi sulle origini del male che ha terrorizzato la città del Maine.

Il successo del film It

Andy Muschetti aveva trasposto il romanzo di Stephen King in due film, IT e IT – Chapter Two, che hanno incassato complessivamente oltre 700 milioni di dollari al box-office. IT è diventato patrimonio del nostro immaginario collettivo e il film horror che ha incassato di più in assoluto.

Chi sta lavorando alla serie televisiva

Della serie televisiva sappiamo che Jason Fuchs sta scrivendo la sceneggiatura per il primo episodio. Andy Muschietti dirigerà più episodi, incluso il pilota. Fuchs e Brad Caleb Kane sono co-showrunner e produttori esecutivi, mentre i fratelli Muschietti saranno anche produttori esecutivi tramite la loro società di produzione Double Dream.

Questo invece il commento dell’autore del romanzo Stephen King, all’annuncio della serie: