Annunciato il cast stellare del film animato “High in the Clouds” di Paul McCartney

Il mondo del cinema d’animazione si prepara a un grande evento con l’annuncio del cast di “High in the Clouds”, un film ispirato al libro di Paul McCartney. Questo progetto, che promette di unire un cast di celebrità di alto profilo e una storia affascinante, è destinato a catturare l’attenzione di pubblico e critica. La produzione è affidata a Gaumont, che gestirà anche la vendita dei diritti internazionali, mentre il pubblico attende con ansia di scoprire come verrà adattata la storia originale.

La trama di High in the Clouds

“High in the Clouds” narra le avventure di Wirral, uno scoiattolo adolescente che si trova coinvolto in una lotta per la libertà di espressione attraverso la musica. La storia si svolge in un contesto in cui Gretsch, un gufo autoritario, ha imposto un divieto sulla musica nella sua città. Questo divieto rappresenta una minaccia per la cultura e l’identità degli abitanti, e Wirral decide di intraprendere un viaggio straordinario per riportare la musica nella sua comunità.

L’opera, scritta da Paul McCartney in collaborazione con Geoff Dunbar e Philip Ardagh, affronta temi universali come il potere della famiglia e l’importanza della libertà di espressione. La musica, elemento centrale della narrazione, diventa simbolo di speranza e resistenza. McCartney, noto per il suo contributo alla musica mondiale, si occuperà anche delle canzoni originali del film, mentre Michael Giacchino, compositore di fama, creerà la colonna sonora strumentale.

Un cast di celebrità

Il cast di “High in the Clouds” è composto da nomi di spicco del panorama musicale e cinematografico. Tra i protagonisti troviamo Celine Dion, Idris Elba e Hannah Waddingham, che daranno voce ai personaggi principali. Altri membri del cast includono Himesh Patel, Lionel Richie, Ringo Starr, Jimmy Fallon, Clémence Poésy, Pom Klementieff e Alain Chabat. Questa varietà di talenti promette di arricchire ulteriormente la narrazione, portando ognuno il proprio stile unico al progetto.

La presenza di artisti di fama internazionale non solo attira l’attenzione sul film, ma sottolinea anche l’importanza della musica nella storia. Ogni attore porterà la propria esperienza e il proprio carisma, contribuendo a rendere “High in the Clouds” un’opera memorabile.

Dettagli sulla produzione

La regia del film è affidata a Toby Genkel, noto per il suo lavoro nel settore dell’animazione. La sceneggiatura è scritta da Jon Crocker, che ha già dimostrato il proprio talento con “Paddington 2”. La produzione e l’animazione sono gestite da 88 Pictures, uno studio che ha già realizzato opere di successo come “The Bad Guys: A Very Bad Holiday”.

Il progetto si preannuncia come un mix di creatività e innovazione, con l’obiettivo di attrarre un pubblico variegato. La combinazione di una storia avvincente, un cast di alto profilo e una produzione di qualità rende “High in the Clouds” uno dei film più attesi nel panorama dell’animazione. Con l’uscita prevista, gli appassionati di cinema e musica non vedono l’ora di immergersi in questa avventura che celebra la potenza della musica e della libertà.

