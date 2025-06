Annunciati i vincitori dei Premi Maximo per le serie italiane all’Italian Global Series Festival

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Italian Global Series Festival, un evento atteso che si svolgerà dal 21 al 28 giugno tra Rimini e Riccione, ha reso noti i vincitori dei Premi Maximo, dedicati alle serie italiane. Questi premi, assegnati da giurie specializzate nei vari generi, celebrano l’eccellenza della produzione seriale italiana. Durante il festival, i premi saranno consegnati nel corso di un gala di chiusura, previsto per sabato 28 giugno a Riccione.

I premi assegnati e le giurie coinvolte

L’assegnazione dei Premi Maximo ha visto la partecipazione di tre giurie distinte, ciascuna delle quali ha valutato le opere in base a categorie specifiche: Drama, Comedy e Limited Series. In totale, sono stati conferiti venti premi, suddivisi in cinque categorie principali: genere, sceneggiatura, regia, migliore attrice e miglior attore. La giuria SIAE, composta da esperti del settore come Vinicio Canton e Laura Ippoliti, ha avuto il compito di selezionare le migliori sceneggiature, mentre altre giurie hanno valutato le performance attoriali e le direzioni artistiche.

I vincitori delle categorie di sceneggiatura

Per quanto riguarda le sceneggiature, i premi sono stati assegnati a opere di grande rilevanza nel panorama televisivo italiano. La Miglior Sceneggiatura Drama è andata a “L’amica geniale 4“, con il team di sceneggiatori composto da nomi noti come Elena Ferrante e Saverio Costanzo. Nella categoria Comedy, “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” ha trionfato grazie al lavoro di Chiara Laudani e Sydney Sibilia. La Miglior Sceneggiatura per Mini-Serie è stata attribuita a “Storia della mia famiglia“, mentre “Questi fantasmi!” ha conquistato il premio per il Miglior Film TV.

Riconoscimenti per le migliori serie e regie

Le giurie hanno anche premiato le migliori serie italiane. “The Bad Guy 2” è stata riconosciuta come Miglior Serie Drama, mentre “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” ha ottenuto il titolo di Miglior Serie Comedy. La Miglior Mini-Serie è risultata essere “L’arte della gioia“, e “Il treno dei bambini” ha vinto come Miglior Film TV. Per quanto riguarda la regia, “L’amica geniale 4” ha ricevuto il premio per la Miglior Regia Drama, diretta da Laura Bispuri. Le opere di Alice Filippi e Francesco Capaldo hanno trionfato nella categoria Comedy, mentre Nicolangelo Gelormini e Valeria Golino si sono aggiudicati il premio per la Miglior Regia Mini-Serie con “L’arte della gioia“.

I premi per le performance attoriali

Le performance degli attori sono state altrettanto celebrate. Vanessa Scalera ha vinto il premio come Miglior Attrice Drama per il suo ruolo in “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4“. Nella categoria Comedy, Silvia D’Amico ha ricevuto il riconoscimento per “Piedone – Uno sbirro a Napoli“. Tecla Insolia ha trionfato come Miglior Attrice Mini-Serie per “L’arte della gioia“, mentre Barbara Ronchi ha vinto nella categoria Film TV per “Il treno dei bambini“. I premi per i migliori attori sono stati assegnati a Luigi Lo Cascio per “The Bad Guy 2” e a Matteo Oscar Giuggioli per “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883“. Luca Marinelli e Massimiliano Gallo hanno completato il quadro vincendo rispettivamente nelle categorie Mini-Serie e Film TV.

Riconoscimenti speciali e significato dei premi

Un riconoscimento speciale, il Maximo Excellence Award Gruppo FS, verrà conferito a Cristina Comencini per “Il treno dei bambini” e a Carlo Verdone per “Vita da Carlo 3“. Entrambi i lavori utilizzano il treno come simbolo di transito e cambiamento, riflettendo le esperienze storiche e contemporanee e ponendo l’accento sull’importanza della sostenibilità nel settore dei trasporti. Questi premi non solo celebrano l’arte della narrazione, ma contribuiscono anche a sensibilizzare il pubblico su temi rilevanti per la società odierna.

