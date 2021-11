“West Side Story” e “The King’s Man – Le Origini”: comunicate le nuove date di uscita nelle sale italiane.

Arriveranno per le festività natalizie i due film Disney Company

“West Side Story”, l’adattamento cinematografico del musical diretto dal vincitore del premio Oscar® Steven Spielberg, e “The King’s Man – Le Origini”, il lungometraggio 20th Century Studios diretto da Matthew Vaughn, arriveranno rispettivamente in sala il 23 dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022 nelle sale italiane, distribuiti da The Walt Disney Company Italia.

West Side Story: adattamento cinematografico del noto musical

Diretto dal vincitore dell’Academy Award® Steven Spielberg, forte della sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award® Tony Kushner, “West Side Story” racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957. La rivisitazione dell’amato musical è interpretata da Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff). fanno parte del cast anche Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony). Moreno, una degli unici tre artisti ad aver vinto i premi Oscar®, Emmy®, GRAMMY®, Tony® e Peabody, è anche una dei produttori esecutivi del film.

The King’s Man – Le origini: una lotta contro il tempo per fermare la guerra

I peggiori tiranni e le menti criminali della storia decidono di collaborare allo scopo unico di scatenare una guerra dagli esiti devastanti. In termini di vite umane e non solo, sarà un uomo a fare di tutto per fermarli, in un’incredibile corsa contro il tempo.

“The King’s Man – Le Origini” rivela la nascita della prima agenzia di intelligence indipendente. Il film è diretto da Matthew Vaughn ed è interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton e Rhys Ifans. Tra gli altri: Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.

Maria Grazia Bosu

16/11/2021