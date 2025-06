Annunciate le candidature ai Globi d’Oro 2025: I premi dell’Associazione Stampa Estera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Associazione Stampa Estera ha reso pubbliche le nomination per i Globi d’Oro 2025, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama cinematografico italiano. La cerimonia di premiazione si terrà il 2 luglio al Campidoglio, presentata dalla speaker di Radio Capital, Betty Senatore. Quest’anno, le categorie presentano solo tre titoli ciascuna, un cambiamento rispetto ai tradizionali cinque. Scopriamo insieme i film e i talenti in corsa per questi ambiti premi.

I candidati per il miglior film

La categoria del Miglior Film è sempre molto attesa, poiché rappresenta il cuore pulsante del cinema italiano. Quest’anno, i titoli in nomination sono:

Il Nibbio di Alessandro Tonda

di Le Assaggiatrici di Silvio Soldini

di La Città Proibita di Gabriele Mainetti

Questi film sono stati scelti per la loro capacità di raccontare storie significative e per l’originalità delle loro narrazioni. “Il Nibbio” si distingue per la sua visione poetica, mentre “Le Assaggiatrici” affronta temi di grande attualità. “La Città Proibita” si è fatto notare per la sua audace rappresentazione della società contemporanea.

I candidati per la miglior regia

La regia è un elemento cruciale nel successo di un film, e quest’anno i candidati per il premio di Miglior Regia sono:

Silvio Soldini per Le Assaggiatrici

per Gabriele Mainetti per La Città Proibita

per Gabriele Salvatores per Napoli New York

Questi registi hanno dimostrato una notevole capacità di dirigere attori e di creare atmosfere coinvolgenti. Soldini, con il suo stile narrativo unico, ha saputo dare vita a una storia profonda e toccante. Mainetti, noto per il suo approccio innovativo, ha realizzato un’opera che sfida le convenzioni. Salvatores, con la sua esperienza, continua a esplorare temi complessi, rendendo ogni suo film un’esperienza unica.

Le candidature per migliore opera prima e i premi speciali

La categoria della Migliore Opera Prima è sempre un indicatore di nuovi talenti nel panorama cinematografico. Quest’anno, il premio alla Giovane Promessa sarà svelato durante la serata di premiazione, aggiungendo un ulteriore elemento di suspense e attesa.

Inoltre, la cerimonia vedrà la consegna del Premio alla Carriera a Pupi Avati, un regista che ha segnato la storia del cinema italiano negli ultimi cinquant’anni. Avati è riconosciuto per la sua capacità di raccontare storie che toccano il cuore del pubblico e per il suo contributo alla cultura cinematografica del paese.

Riconoscimenti speciali e altri premi

Il Gran Premio della Stampa Estera sarà conferito a Isabella Rossellini, una figura iconica che ha portato il nome dell’Italia nel mondo attraverso il cinema. Questo premio celebra l’impatto culturale e artistico di Rossellini, che continua a ispirare generazioni di cineasti e spettatori.

Le categorie di Miglior Sceneggiatura, Miglior Fotografia, Miglior Commedia e Miglior Colonna Sonora vedranno anch’esse una selezione di talenti di spicco. Tra i candidati per la Miglior Sceneggiatura troviamo nomi come Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Lucio Ricca per Le Assaggiatrici, e Gabriele Mainetti, Stefano Bises e Davide Serino per La Città Proibita.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!