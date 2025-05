Annunciata la data di uscita di The Terminal List: Dark Wolf, lo spin-off di Prime Video

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Prime Video ha recentemente svelato la data di uscita e le prime immagini di “The Terminal List: Dark Wolf”, uno spin-off prequel della serie “Terminal List”. Questo nuovo capitolo, atteso dai fan, si concentra sulla figura di Ben Edwards e promette di approfondire le complesse dinamiche del mondo dello spionaggio. La premiere è fissata per il 27 agosto 2025, con i primi tre episodi disponibili in quella data, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 24 settembre. Questa notizia ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati della serie, che attendono con ansia il ritorno di personaggi amati.

La trama di The Terminal List: Dark Wolf

“The Terminal List: Dark Wolf” si presenta come uno spy thriller che segue il percorso di Ben Edwards, interpretato da Taylor Kitsch, che nella serie originale ha già dimostrato il suo talento. La narrazione esplora la transizione di Edwards dai Navy SEAL a un agente paramilitare della CIA, mettendo in luce le sfide e i dilemmi morali che affronta lungo il cammino. La serie si propone di rivelare il lato più oscuro dei conflitti moderni, evidenziando il costo umano che spesso ne deriva.

Chris Pratt torna nel ruolo di James Reece, un personaggio centrale della serie, e il suo coinvolgimento promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico. La trama si preannuncia ricca di tensione e colpi di scena, con un focus sulle missioni ad alto rischio e sulle relazioni tra i membri della squadra.

Il cast e i personaggi di Dark Wolf

Il cast di “The Terminal List: Dark Wolf” è composto da nomi noti e talentuosi. Oltre a Taylor Kitsch e Chris Pratt, il cast include Tom Hopper, noto per il suo ruolo in “The Umbrella Academy”, che interpreta Raife Hastings, un Navy SEAL che gioca un ruolo cruciale nella storia. Robert Wisdom, che ha recitato in “Barry”, veste i panni di Jed Haverford, un esperto di spionaggio con una carriera leggendaria e una missione finale da completare.

Altri membri del cast sono Luke Hemsworth, che interpreta Jules Landry, un agente della CIA con una personalità complessa, e Dar Salim, nei panni di Mohammed ‘Mo’ Farooq, un agente delle Forze Operative Speciali irachene. Rona-Lee Shim’on e Shiraz Tzarfati completano il cast, portando sullo schermo personaggi che arricchiranno la trama con le loro storie e motivazioni.

Produzione e sviluppo della serie

“The Terminal List: Dark Wolf” è prodotto a livello esecutivo da un team di professionisti del settore, tra cui Kitsch, Pratt e Jack Carr, l’autore dei romanzi da cui la serie trae ispirazione. David DiGilio, ideatore di “Terminal List”, e Antoine Fuqua, noto regista, sono coinvolti nel progetto, promettendo una produzione di alta qualità.

Il primo episodio è diretto da Frederick E.O. Toye, vincitore di un Emmy, il che aggiunge ulteriore prestigio alla serie. “Dark Wolf” funge da prequel alla seconda stagione di “Terminal List”, attualmente in fase di produzione e ancora priva di una data di uscita. Questa attesa stagione si baserà sul romanzo “True Believer”, il secondo della serie di James Reece, ampliando ulteriormente l’universo narrativo creato da Carr.

Con l’uscita di “The Terminal List: Dark Wolf”, Prime Video si prepara a soddisfare la curiosità dei fan e a offrire un’esperienza avvincente nel mondo dello spionaggio e delle operazioni segrete.

