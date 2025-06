Annecy 2025: Disney svela le prime immagini di Zootropolis 2 al festival di animazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Annecy, uno dei più importanti eventi dedicati al cinema d’animazione, sta attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore. In questo contesto, Disney ha colto l’occasione per presentare le prime immagini ufficiali di Zootropolis 2, il sequel del celebre film animato uscito nel 2016. Questo annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, ansiosi di scoprire cosa riserverà il nuovo capitolo delle avventure di Judy Hopps e Nick Wilde.

Le novità di Zootropolis 2

Il lungometraggio Zootropolis 2 riporterà sul grande schermo i personaggi amati dal pubblico, l’agente di polizia coniglio Judy Hopps e l’ex truffatore volpe Nick Wilde. La trama del sequel si preannuncia avvincente, con i due protagonisti coinvolti in una cospirazione orchestrata da un nuovo personaggio, Gary De’Snake, un rettile doppiato dall’attore Ke Huy Quan, noto per i suoi ruoli in film come I Goonies e Everything Everywhere All at Once.

La storia si svilupperà attorno a un libro delle leggende di Zootropolis, che metterà Nick e Judy in fuga, addirittura dalla stessa polizia della città. Tra le scene presentate al festival, è stata mostrata una sessione di terapia tra i due protagonisti, un viaggio attraverso il Marsh Market, e il ritorno di Mr. Big, un personaggio iconico doppiato da Maurice LaMarche. Questi elementi promettono di arricchire l’esperienza narrativa, offrendo ai fan nuove dinamiche e situazioni divertenti.

Il cast e i doppiatori

Zootropolis 2 vanta un cast di doppiatori di alto livello, con il ritorno di Ginnifer Goodwin nel ruolo di Judy Hopps e Jason Bateman come Nick Wilde. Anche Shakira riprenderà il suo ruolo di Gazelle, mentre Quinta Brunson e Jean Reno si uniranno al cast per dare vita a nuovi personaggi. La presenza di attori di questo calibro suggerisce che il film non solo continuerà la storia dei suoi protagonisti, ma offrirà anche nuove sfide e avventure che coinvolgeranno un cast diversificato e talentuoso.

Il tributo a Ron Clements

Durante il Festival di Annecy, è stato dedicato un tributo a Ron Clements, uno dei registi più influenti della Disney, noto per aver diretto alcuni dei classici più amati, tra cui La sirenetta, Aladdin e Hercules. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza del suo contributo all’industria dell’animazione e il suo impatto duraturo sul cinema. Clements ha ispirato generazioni di animatori e cineasti, e il suo lavoro continua a essere una fonte di ispirazione per i progetti attuali e futuri.

Uscita di Zootropolis 2

Per quanto riguarda la data di uscita, Zootropolis 2 è atteso nelle sale italiane dopo la premiere americana. I dettagli specifici sulla data non sono ancora stati rivelati, ma l’anticipazione cresce tra i fan che non vedono l’ora di rivedere Judy e Nick in azione. Con il festival che continua a offrire nuove informazioni e aggiornamenti, il pubblico è in attesa di ulteriori dettagli su questo atteso sequel e su come si svilupperà la storia dei due protagonisti.

Il Festival di Annecy si conferma così come un palcoscenico fondamentale per l’industria dell’animazione, dove le novità e i tributi ai grandi nomi del passato si intrecciano, creando un’atmosfera di celebrazione e innovazione.

