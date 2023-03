Anne Hathaway sarà la protagonista di un nuovo film sui dinosauri ambientato negli anni ’80. L’acclamato regista di It Follows, David Robert Mitchell, dirigerà l’attrice per questo nuovo progetto. Il primo regista a rendere indimenticabile questo mondo preistorico è senza dubbio Steven Spielberg con il blockbuster campione d’incassi Jurassic Park nel 1993. La trilogia di Jurassic World ha rispolverato questo mondo raccogliendo l’eredità del precedente ed ora un nuovo franchise è pronto ad esplorarlo.

Mitchell sta infatti realizzando un progetto incentrato sui dinosauri per Bad Robot e Warner Bros. Nel podcast The Hot Mic, l’insider Jeff Sneider ha rivelato questi dettagli sul film, non confermando per il momento le voci sull’ambientazione negli anni ’80. Da tutto ciò che abbiamo visto nel corso del tempo, i film con mostri leggendari come protagonisti possono avere molto successo al botteghino, partendo da King Kong a Godzilla o Pacific Rim. Il discorso però è ben diverso quando si parla di dinosauri veri e propri. Steven Spielberg è l’unico ad aver colto il vero senso di questo mondo, portando un genuino senso di meraviglia ed un senso di paura con Jurassic Park. Nessun regista all’infuori di Spielberg è finora riuscito a decifrare il codice giusto per far funzionare davvero questo mondo sul grande schermo.

RUMOR: IT FOLLOWS director David Robert Mitchell is making a dinosaur movie set in the '80s for Bad Robot and Warner Bros. with Oscar winner Anne Hathaway attached to star. — Jeff Sneider (@TheInSneider) March 16, 2023

Sembra molto strano il fatto che i dinosauri non abbiano trovato altro spazio all’interno del grande mondo di Hollywood, dal momento che gli stessi sembrino intrinsecamente cinematografici. La risposta potrebbe essere che creare storie avvincenti attorno ai dinosauri non sia così semplice per gli scrittori. Soprattutto se l’intenzione è quella di voler attirare il maggior numero di persone nelle sale cinematografiche.

Sarà sicuramente interessante vedere come Mitchell deciderà di realizzare questo nuovo progetto, in collaborazione con il premio Oscar Anne Hathaway. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità sul nuovo film per capire come il regista avrà intenzione di procedere.