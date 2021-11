Anne Boleyn: esce il trailer con Jodie Turner-Smith nei panni della regina

“Anne Boleyn”, la serie incentrata sulla seconda moglie di Enrico VIII Tudor, racconta i momenti che hanno portato all’esecuzione della regina d’Inghilterra e Irlanda.

Anne Boleyn: fuori il primo trailer sulla regina enigmatica

AMC+ ha rilasciato proprio ieri il primo trailer della loro prossima serie “Anne Boleyn”, con Jodie Turner-Smith (“Queen & Slim”, 2019) nei panni della regina figura chiave nello sconvolgimento politico e religioso che ha segna l’inizio della Riforma inglese. La serie, divisa in tre parti, racconta i momenti che hanno portato all’esecuzione della sovrana, da una nuova prospettiva: la sua.

Il trailer mette in evidenza la forza del personaggio di Anne e la sfumatura del suo ruolo regale, con splendide riprese di Turner-Smith che indossa i guardaroba del XVI secolo creati dalla costumista Lynsey Moore (“I May Destroy You”, 2020). La serie nel suo insieme concentra la prospettiva storica sulle donne, con figure come Enrico VIII d’Inghilterra (Mark Stanley) inserite in secondo piano.

Il cast e la produzione di “Anne Boleyn”

La serie vanta importanti attori nel suo cast, tra cui il candidato ai BAFTA e agli Emmy Paapa Essiedu nei panni di George Boleyn, Lola Petticrew nel ruolo della rivale di Anne, Jane Seymour, e Barry Ward come il consigliere Thomas Cromwell, insieme a Jamael Westman nei panni del fratello di Jane Seymour. Amanda Burton interpreta il ruolo della governante stoica, Lady Anne Shelton e Thalissa Teixeira è la fedele confidente di Anne e cugina Madge Shelton.

L’autrice della miniserie è Eve Hedderwick Turner mentre alla regia troviamo Lynsey Miller (“Deadwater Fell”, 2020; “The Boy With The Topknot”, 2017). “Anne Boleyn” è prodotta da Fable Pictures con Hannah Farrell, Faye Ward e il celebre storico Dan Jones come produttori esecutivi. Sony Pictures Television (SPT) gestisce la distribuzione.

La serie originale di AMC+ sarà presentata in anteprima negli Stati Uniti giovedì 9 dicembre con la visione della prima parte dei suoi tre episodi.

Eleonora De Sanctis

18/11/2021