Anna Kendrick si unisce al thriller tutto al femminile “Alice, Darling”

Anna Kendrick sarà in “Alice, Darling”, film diretto da Mary Nighy. Il cast vedrà anche Wunmi Mosaku, Kaniehtiio Horn e Charlie Carrick.

Anna Kendrick sarà la protagonista di “Alice, Darling”

Lionsgate ha annunciato il suo ultimo thriller psicologico, “Alice, Darling”, con protagonista l’attrice di “Pitch Perfect” Anna Kendrick. Descritta come una storia di “resilienza e responsabilizzazione femminile“, “Alice, Darling” è una coproduzione con Babe Nation Films, Elevation Pictures e Castelletto Films, ed è ora in produzione in Canada.

Interpretato anche da Wunmi Mosaku (Loki), Kaniehtiio Horn (Letterkenny) e Charlie Carrick (Reign), “Alice, Darling” segue una donna (Kendrick) che mantiene dei segreti, nascondendo cose sul suo ragazzo ai suoi due migliori amici. Durante un viaggio di ragazze fuori città, le cose vanno male e i segreti vengono rivelati quando una ragazza del posto scompare e il ragazzo di Alice appare senza preavviso.

Esordio alla regia per Mary Nighy

Mary Nighy dirigerà il suo lungometraggio d’esordio, con una sceneggiatura di Alanna Francis. Del film, Nighy ha detto: “Alice, Darling è una storia sottile e ricca di sfumature sulla coercizione e il controllo. Come regista, non potevo desiderare un cast migliore di attori e creativi di talento per dare vita a questa importante storia. La chimica tra Anna Kendrick, Wunmi Mosaku e Kaniehtiio Horn nei panni dei tre amici è una gioia da vedere“.

La produzione tutta al femminile di “Alice, Darling”

“Alice, Darling” è la seconda svolta di Kendrick in un thriller psicologico dopo “A Simple Favor” del 2018, anch’essa una produzione Lionsgate, dove ha recitato al fianco dell’ex di Gossip Girl Blake Lively. Questa sarà la sua prima uscita come produttrice esecutiva per il film, avendo precedentemente prodotto esecutivamente diversi programmi TV e cortometraggi, tra cui “Human Discoveries”, “Dummy” e “Love Life” di HBO Max, in cui ha anche recitato.

“Alice, Darling” è prodotto da Katie Bird Nolan, Lindsay Tapscott, Christina Piovesan e Noah Segal, e i produttori esecutivi sono Kendrick e Sam Tipper-Hale. Il film è stato realizzato anche con il supporto di Ontario Creates e Urban Post. Lionsgate si occuperà della distribuzione mondiale del film, ad eccezione del Canada, dove sarà gestita da Elevation Pictures. Nessuna data di uscita o altro cast è stata annunciato.

Francesca Reale

13/07/2021