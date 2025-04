Anna Kendrick potrebbe tornare in The Accountant 3: le dichiarazioni di Ben Affleck e Gavin O’Connor

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema è in fermento per il possibile ritorno di Anna Kendrick nel terzo capitolo della saga di “The Accountant“. Il regista Gavin O’Connor ha espresso il desiderio di coinvolgere l’attrice, che non ha preso parte al secondo film. Le recenti dichiarazioni di Ben Affleck e O’Connor al New York Times hanno alimentato le speranze dei fan riguardo a un nuovo sviluppo della storia.

Gavin O’Connor e il desiderio di includere Anna Kendrick

Gavin O’Connor, regista della saga, ha rivelato che sta pianificando “The Accountant 3” e ha manifestato l’intenzione di riportare Anna Kendrick nel cast. Durante un’intervista, O’Connor ha spiegato che, sebbene Kendrick non fosse presente nel secondo film, il suo ritorno sarebbe una possibilità concreta. “Abbiamo avuto delle conversazioni preliminari, io e Bill Dubuque, lo sceneggiatore”, ha dichiarato O’Connor, sottolineando l’importanza di una sceneggiatura solida.

Il regista ha anche chiarito che il terzo film non seguirà la formula dei precedenti, evitando di riproporre un altro “rompicapo”. L’idea è quella di esplorare una nuova dimensione della storia, incentrata sul personaggio di Christian, interpretato da Ben Affleck, e sulla sua ricerca di una connessione emotiva. “Magari Christian potrà finalmente avere l’amore che si merita”, ha aggiunto O’Connor, lasciando intendere che il ritorno di Kendrick potrebbe portare a un’evoluzione significativa della trama.

La posizione di Ben Affleck sul progetto

Ben Affleck ha espresso il suo entusiasmo per un possibile terzo capitolo, affermando di essere pronto a tornare nel ruolo di Christian. L’attore ha confermato di essere in attesa di una sceneggiatura che soddisfi le aspettative sia sue che del regista. “Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con Gavin e Bill“, ha dichiarato Affleck, evidenziando l’importanza di una narrazione ben strutturata per il successo del film.

La chimica tra Affleck e Kendrick nel primo film ha lasciato un’impronta duratura, e la possibilità di rivederli insieme sul grande schermo entusiasma i fan. Affleck ha anche accennato a come la storia possa evolversi, suggerendo che il terzo film potrebbe approfondire il tema dell’amore e delle relazioni, un aspetto che è stato trascurato nel secondo capitolo.

L’assenza di Anna Kendrick in The Accountant 2

La mancanza di Anna Kendrick in “The Accountant 2” ha suscitato domande tra i fan. Gavin O’Connor ha spiegato che il personaggio di Kendrick non era previsto nel secondo film, poiché la trama si concentrava principalmente sul rapporto tra Christian e suo fratello Braxton, interpretato da Jon Bernthal. “Volevamo evitare di inserire una storia d’amore, era fondamentale”, ha affermato O’Connor, sottolineando che l’obiettivo era quello di esplorare dinamiche familiari piuttosto che romantiche.

O’Connor ha paragonato il film a opere come “48 Ore” e “Prima di mezzanotte“, evidenziando l’intenzione di creare un “buddy movie” che mettesse in risalto il legame fraterno. Tuttavia, il regista ha lasciato intendere che le cose potrebbero cambiare nel terzo film, dove la presenza di Anna Kendrick potrebbe portare a una nuova dimensione nella storia di Christian.

La disponibilità di Anna Kendrick

Anna Kendrick ha mostrato apertura verso la possibilità di tornare nel ruolo di Dana Cummings. In un recente scambio di messaggi con O’Connor, l’attrice ha confermato il suo interesse, affermando che sarebbe “al 100% dei nostri se volessimo”. Questo entusiasmo da parte di Kendrick potrebbe rappresentare un passo importante verso la realizzazione di “The Accountant 3” e il suo potenziale ritorno nel franchise.

Con le dichiarazioni di O’Connor e Affleck, i fan possono sperare in un sequel che non solo continui la storia di Christian, ma che esplori anche nuove relazioni e dinamiche. La combinazione di un cast amato e una sceneggiatura ben scritta potrebbe portare a un film che soddisfi le aspettative e catturi nuovamente l’attenzione del pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!